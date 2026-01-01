У Луцьку зупини водія, в крові якого було 1,25 проміле алкоголю

У Луцьку зупини водія, в крові якого було 1,25 проміле алкоголю
В обласному центрі Волині патрульні склалаи адміністративні матеріали на водія, який сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

22 жовтня, близько 2-ї години, на вулиці Рівненській патрульні зупинили автомобіль Dodge, який рухався в дію комендантської години.

Під час спілкування з 21-річним водієм ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,25 проміле.

Крім того, патрульні встановили, що водій не має права керування транспортним засобом відповідної категорії та протягом року притягувався до відповідальності за нетверезу їзду.

На керманича склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.

Будьте відповідальними — не сідайте за кермо у стані сп’яніння

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Теги: Волинь, Луцьк, п'яний за кермом, патрульні
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