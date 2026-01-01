Росіяни вдарили дронами по Рівненщині: один із населених пунктів зазнав сім атак поспіль
Сьогодні, 10:00
Упродовж вечора та ночі ворог атакував Рівненщину.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль.
На щастя, без людських жертв.
Частина Рівненщини зараз без світла", - йдеться в повідомленні.
Восени Росія посилила атаки по центральних і західних областях України. Рівненська область - постійно під масованими обстрілами. 21 жовтня ворог вдарив по ТЦ Metro, бив по торговельному центру й днем раніше.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль.
На щастя, без людських жертв.
Частина Рівненщини зараз без світла", - йдеться в повідомленні.
Восени Росія посилила атаки по центральних і західних областях України. Рівненська область - постійно під масованими обстрілами. 21 жовтня ворог вдарив по ТЦ Metro, бив по торговельному центру й днем раніше.
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