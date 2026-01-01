Росіяни вдарили дронами по Рівненщині: один із населених пунктів зазнав сім атак поспіль





Про це Олександр Коваль.



"Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль.



На щастя, без людських жертв.



Частина Рівненщини зараз без світла", - йдеться в повідомленні.



Восени Росія посилила атаки по центральних і західних областях України. Рівненська область - постійно під масованими обстрілами. 21 жовтня ворог вдарив по ТЦ Metro, бив по торговельному центру й днем раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж вечора та ночі ворог атакував Рівненщину.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль.На щастя, без людських жертв.Частина Рівненщини зараз без світла", - йдеться в повідомленні.Восени Росія посилила атаки по центральних і західних областях України. Рівненська область - постійно під масованими обстрілами. 21 жовтня ворог вдарив по ТЦ Metro, бив по торговельному центру й днем раніше.

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