Росіяни вдарили дронами по Рівненщині: один із населених пунктів зазнав сім атак поспіль

Росіяни вдарили дронами по Рівненщині: один із населених пунктів зазнав сім атак поспіль
Упродовж вечора та ночі ворог атакував Рівненщину.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль.

На щастя, без людських жертв.

Частина Рівненщини зараз без світла", - йдеться в повідомленні.
Росіяни вдарили дронами по Рівненщині: один із населених пунктів зазнав сім атак поспіль

Восени Росія посилила атаки по центральних і західних областях України. Рівненська область - постійно під масованими обстрілами. 21 жовтня ворог вдарив по ТЦ Metro, бив по торговельному центру й днем раніше.

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Теги: Рівненщина, атака
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