Понад 10 реактивних дронів атакували Волинь: пошкоджений будинок, є травмований
Сьогодні, 09:51
Волинська область знову атакована реактивними БпЛА типу «Шахед». Більше 10 безпілотників були спрямовано на область упродовж ночі.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Внаслідок атак на обʼєкти енергетики маємо майже 105 тисяч знеструмлених абонентів. Зокрема постраждали обʼєкти у Луцькому та Ковельському районах.
У зв’язку з цим є часткове обмеження водопостачання у Луцьку.
Аварійні бригади працюють в посиленому режимі та роблять все можливе.
Також маємо одного травмованого та пошкодження будинку у Луцькому районі", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Внаслідок атак на обʼєкти енергетики маємо майже 105 тисяч знеструмлених абонентів. Зокрема постраждали обʼєкти у Луцькому та Ковельському районах.
У зв’язку з цим є часткове обмеження водопостачання у Луцьку.
Аварійні бригади працюють в посиленому режимі та роблять все можливе.
Також маємо одного травмованого та пошкодження будинку у Луцькому районі", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
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