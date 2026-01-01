Понад 10 реактивних дронів атакували Волинь: пошкоджений будинок, є травмований

Понад 10 реактивних дронів атакували Волинь: пошкоджений будинок, є травмований
Волинська область знову атакована реактивними БпЛА типу «Шахед». Більше 10 безпілотників були спрямовано на область упродовж ночі.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"Внаслідок атак на обʼєкти енергетики маємо майже 105 тисяч знеструмлених абонентів. Зокрема постраждали обʼєкти у Луцькому та Ковельському районах.

У зв’язку з цим є часткове обмеження водопостачання у Луцьку.

Аварійні бригади працюють в посиленому режимі та роблять все можливе.

Також маємо одного травмованого та пошкодження будинку у Луцькому районі", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.

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Теги: Луцьк, обстріл
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