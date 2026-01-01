Росія масовано атакувала одну з ТЕС

Росія масовано атакувала одну з ТЕС
У ніч проти 23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з ТЕС ДТЕК — станція припинила генерацію електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК, пише Громадське.

Там не уточнили, про яку саме ТЕС ідеться. Водночас зазначили, що станція припинила генерацію електроенергії, а обладнання суттєво пошкоджене.

У ДТЕК додали, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували її ТЕС понад 230 разів.

Загалом за ніч ППО знешкодила 140 зі 176 ударних дронів, які російські війська запустили по Україні, повідомили в Повітряних силах.

Влучання безпілотників зафіксували на 19 локаціях, у 13 місцях упали уламки.

Під атакою дронів були Суми. У місті зафіксовані влучання по об’єктах цивільної інфраструктури. У Ковпаківському районі пошкоджено житлові будинки, вибито вікна. Є постраждалі. Кількість та стан людей уточнюються, заявив міський голова Артем Кобзар.

Війська рф також майже 20 разів атакували Дніпро та область безпілотниками, постраждали двоє людей, повідомили в ОВА.

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Теги: Росія, війна
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