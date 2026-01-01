Росія масовано атакувала одну з ТЕС





Про це повідомили в ДТЕК, пише



Там не уточнили, про яку саме ТЕС ідеться. Водночас зазначили, що станція припинила генерацію електроенергії, а обладнання суттєво пошкоджене.



У ДТЕК додали, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували її ТЕС понад 230 разів.



Загалом за ніч ППО знешкодила 140 зі 176 ударних дронів, які російські війська запустили по Україні, повідомили в Повітряних силах.



Влучання безпілотників зафіксували на 19 локаціях, у 13 місцях упали уламки.



Під атакою дронів були Суми. У місті зафіксовані влучання по об’єктах цивільної інфраструктури. У Ковпаківському районі пошкоджено житлові будинки, вибито вікна. Є постраждалі. Кількість та стан людей уточнюються, заявив міський голова Артем Кобзар.



Війська рф також майже 20 разів атакували Дніпро та область безпілотниками, постраждали двоє людей, повідомили в ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з ТЕС ДТЕК — станція припинила генерацію електроенергії.Про це повідомили в ДТЕК, пише Громадське Там не уточнили, про яку саме ТЕС ідеться. Водночас зазначили, що станція припинила генерацію електроенергії, а обладнання суттєво пошкоджене.У ДТЕК додали, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували її ТЕС понад 230 разів.Загалом за ніч ППО знешкодила 140 зі 176 ударних дронів, які російські війська запустили по Україні, повідомили в Повітряних силах.Влучання безпілотників зафіксували на 19 локаціях, у 13 місцях упали уламки.Під атакою дронів були Суми. У місті зафіксовані влучання по об’єктах цивільної інфраструктури. У Ковпаківському районі пошкоджено житлові будинки, вибито вікна. Є постраждалі. Кількість та стан людей уточнюються, заявив міський голова Артем Кобзар.Війська рф також майже 20 разів атакували Дніпро та область безпілотниками, постраждали двоє людей, повідомили в ОВА.

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