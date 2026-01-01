У Міноборони не підтверджують зняття обмеження швидкості для Starlink в Україні





Про це



Там кажуть, що Сили оборони, фахівці Міністерства оборони України постійно проводять моніторинг роботи ліній Starlink/Starshield та фіксують результати.



Станом на ранок досі спостерігаються випадки втрати звʼязку на швидкості 161 км/год. «Підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає», — заявляють джерела в МОУ.



Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня повідомив, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.



Про ймовірне скасування обмежень на роботу терміналів Starlink писав і журналіст Economist Олівер Керролл. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі очікує на інформацію від державного секретаря США Марко Рубіо щодо цього.



Що відомо про обмеження роботи Starshield?



У Міноборони України розповідали, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starshield для України («військовий пакет» Starlink).



Це сталося на тлі того, що Ілон Маск — власник компанії SpaceX — підтримав слова президента США Дональда Трампа, який звинувачує Україну у збільшенні цін на паливо через удари по російських нафтопереробних заводах.



У Білому домі заперечили причетність до обмеження роботи терміналів і пояснили це «технічною несправністю». А Маск написав, що Starshield належить урядові США і перебуває під його контролем.



Уже 15 жовтня в Міністерстві оборони України заявили, що робота Starshield у русі почала відновлюватися. Відомство звернулося до партнерів для зʼясування всіх причин та обставин обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міноборони заявили, що станом на ранок 23 жовтня досі є випадки втрати зв'язку Starlink на швидкості 161 км/год.Про це hromadske дізналося від джерел у Міністерстві оборони.Там кажуть, що Сили оборони, фахівці Міністерства оборони України постійно проводять моніторинг роботи ліній Starlink/Starshield та фіксують результати.Станом на ранок досі спостерігаються випадки втрати звʼязку на швидкості 161 км/год. «Підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає», — заявляють джерела в МОУ.Президент СШАувечері 22 жовтня повідомив, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.Про ймовірне скасування обмежень на роботу терміналів Starlink писав і журналіст Economist. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі очікує на інформацію від державного секретаря США Марко Рубіо щодо цього.У Міноборони України розповідали, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starshield для України («військовий пакет» Starlink).Це сталося на тлі того, що Ілон Маск — власник компанії SpaceX — підтримав слова президента США Дональда Трампа, який звинувачує Україну у збільшенні цін на паливо через удари по російських нафтопереробних заводах.У Білому домі заперечили причетність до обмеження роботи терміналів і пояснили це «технічною несправністю». А Маск написав, що Starshield належить урядові США і перебуває під його контролем.Уже 15 жовтня в Міністерстві оборони України заявили, що робота Starshield у русі почала відновлюватися. Відомство звернулося до партнерів для зʼясування всіх причин та обставин обмежень.

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