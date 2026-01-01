У Луцьку сесії міськради зможуть проводити в укриттях





Рішення ухвалили депутати міськради у середу, 28 жовтня, пише



Відповідно до змін, пленарне засідання сесії за необхідності зможе продовжуватися в іншому приміщенні поза межами сесійної зали, зокрема в укритті.



Також передбачили альтернативну систему голосування, а не лише чинну систему «Віче». Адже система в сесійній залі вмонтована в панелі, тому її фізично неможливо перенести в укриття.



Щоб розвʼязати цю проблему, планують залучити фахівців із Рівного, які вже облаштували та перенесли аналогічний мобільний пульт голосування у своєму місті, пояснив на бюджетній комісії секретар міськради Андрій Разумовський.



Альтернативна система голосування повинна автоматизувати процес, контролювати дотримання регламенту, фіксувати й зберігати результати та процедурні події, а також створювати архів сесій із функцією ефективного пошуку інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській раді оновили регламент, щоб забезпечити безперервну та безпечну роботу депутатів в умовах воєнного стану та збройної агресії РФ проти України.Рішення ухвалили депутати міськради у середу, 28 жовтня, пише misto.media Відповідно до змін, пленарне засідання сесії за необхідності зможе продовжуватися в іншому приміщенні поза межами сесійної зали, зокрема в укритті.Також передбачили альтернативну систему голосування, а не лише чинну систему «Віче». Адже система в сесійній залі вмонтована в панелі, тому її фізично неможливо перенести в укриття.Щоб розвʼязати цю проблему, планують залучити фахівців із Рівного, які вже облаштували та перенесли аналогічний мобільний пульт голосування у своєму місті, пояснив на бюджетній комісії секретар міськрадиАльтернативна система голосування повинна автоматизувати процес, контролювати дотримання регламенту, фіксувати й зберігати результати та процедурні події, а також створювати архів сесій із функцією ефективного пошуку інформації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію