У Луцьку сесії міськради зможуть проводити в укриттях
Сьогодні, 14:49
У Луцькій міській раді оновили регламент, щоб забезпечити безперервну та безпечну роботу депутатів в умовах воєнного стану та збройної агресії РФ проти України.
Рішення ухвалили депутати міськради у середу, 28 жовтня, пише misto.media.
Відповідно до змін, пленарне засідання сесії за необхідності зможе продовжуватися в іншому приміщенні поза межами сесійної зали, зокрема в укритті.
Також передбачили альтернативну систему голосування, а не лише чинну систему «Віче». Адже система в сесійній залі вмонтована в панелі, тому її фізично неможливо перенести в укриття.
Щоб розвʼязати цю проблему, планують залучити фахівців із Рівного, які вже облаштували та перенесли аналогічний мобільний пульт голосування у своєму місті, пояснив на бюджетній комісії секретар міськради Андрій Разумовський.
Альтернативна система голосування повинна автоматизувати процес, контролювати дотримання регламенту, фіксувати й зберігати результати та процедурні події, а також створювати архів сесій із функцією ефективного пошуку інформації.
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Рішення ухвалили депутати міськради у середу, 28 жовтня, пише misto.media.
Відповідно до змін, пленарне засідання сесії за необхідності зможе продовжуватися в іншому приміщенні поза межами сесійної зали, зокрема в укритті.
Також передбачили альтернативну систему голосування, а не лише чинну систему «Віче». Адже система в сесійній залі вмонтована в панелі, тому її фізично неможливо перенести в укриття.
Щоб розвʼязати цю проблему, планують залучити фахівців із Рівного, які вже облаштували та перенесли аналогічний мобільний пульт голосування у своєму місті, пояснив на бюджетній комісії секретар міськради Андрій Разумовський.
Альтернативна система голосування повинна автоматизувати процес, контролювати дотримання регламенту, фіксувати й зберігати результати та процедурні події, а також створювати архів сесій із функцією ефективного пошуку інформації.
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