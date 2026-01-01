На Волині попрощалися з воїном Вадимом Ляшуком, який майже два роки вважався зниклим безвісти

Вадимом Ляшуком.



Про це



Вадим Леонтійович Ляшук народився 30 жовтня 1985 року в Луцьку. Навчався у школах сіл Прилуцьке та Дачне, де певний час проживав. Здобув освіту в Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання. Працював водієм і вантажником. Завжди був патріотично налаштованим, умів відстоювати власну позицію.



За спогадами однокласників, Вадим професійно займався спортом: бігав на довгі дистанції, грав у футбол. Був товариським і веселим. Якщо хтось зі знайомих потребував допомоги, ніколи не відмовляв. Мріяв створити дитячу футбольну команду, однак його плани змінила війна.



Військовослужбовець загинув 18 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Пустинка Покровського району Донецької області. Майже два роки Вадим Ляшук вважався зниклим безвісти.



Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі громади та представники міської влади. Після відспівування у храмі жалобний кортеж вирушив на місцевий цвинтар.



У Вадима залишилися дружина Юлія, дочка Олександра, син Леонтій, мама Галина Феодосіївна, сестра Василина та брат Олексій.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Вадима. Розділяємо їхній біль і сумуємо разом із ними.



Честь і шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 жовтня у храмі Архістратига Михаїла в селі Дачне відбулося прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.Вадим Леонтійович Ляшук народився 30 жовтня 1985 року в Луцьку. Навчався у школах сіл Прилуцьке та Дачне, де певний час проживав. Здобув освіту в Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання. Працював водієм і вантажником. Завжди був патріотично налаштованим, умів відстоювати власну позицію.За спогадами однокласників, Вадим професійно займався спортом: бігав на довгі дистанції, грав у футбол. Був товариським і веселим. Якщо хтось зі знайомих потребував допомоги, ніколи не відмовляв. Мріяв створити дитячу футбольну команду, однак його плани змінила війна.Військовослужбовець загинув 18 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Пустинка Покровського району Донецької області. Майже два роки Вадим Ляшук вважався зниклим безвісти.Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі громади та представники міської влади. Після відспівування у храмі жалобний кортеж вирушив на місцевий цвинтар.У Вадима залишилися дружина, дочка, син, мама, сестрата брат"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Вадима. Розділяємо їхній біль і сумуємо разом із ними.Честь і шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

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