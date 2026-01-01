Збитки - понад 2,7 мільйона гривень під час ліквідації шахти: на Волині судять трьох посадовців

Збитки на понад 2,7 млн грн при реалізації проєкту ліквідації шахт – на Волині судять трьох посадовців.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Вступивши у злочинну змову, реалізували незаконну схему заволодіння коштами та завдали державі збитків на понад 2,7 мільйона гривень.У таких діях обвинувачують колишніх директора та головного інженера Відокремленого підрозділу «Західна дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» та директора приватного підприємства.Встановлено, що посадовці під час реалізації договору підряду щодо виконання робіт згідно з проєктом ліквідації ДП «Шахта № 1 «Нововолинська» підписали складені підрядником акти із внесеними завідомо недостовірними відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт.На підставі цих актів підприємство переплатило підряднику понад 2,7 млн гривень за роботи із перевезення ґрунту, які не виконувалися.Дії експосадовців ВП «Західна дирекція з ліквідації шахт» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, дії директора приватного підприємства – за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.Прокурорами Володимирської окружної прокуратури Волинської області обвинувальний акт щодо них направлено до суду.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.