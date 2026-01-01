У Луцьку розпочинається підготовка до опалювального сезону: можливі перебої з гарячою водою





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"Від завтра, 29 жовтня, вранці ДКП «Луцьктепло» розпочне переведення системи централізованого теплопостачання з літнього на зимовий режим роботи. У зв’язку з цим продовж дня можливі перебої з постачанням гарячої води.



Надалі відстежуватимемо середньодобову температуру зовнішнього повітря, щоб своєчасно розпочати подачу опалення. У першу чергу тепло подаватимуть до дитячих садків, лікарень і шкіл, а далі — до осель усіх лучан.



Звертаємо увагу, що підключення опалення для всіх споживачів відбуватиметься поступово й триватиме кілька днів", - зазначив секретар міської ради Андрій Разумовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочинається підготовка до опалювального сезону.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Від завтра, 29 жовтня, вранці ДКП «Луцьктепло» розпочне переведення системи централізованого теплопостачання з літнього на зимовий режим роботи. У зв’язку з цим продовж дня можливі перебої з постачанням гарячої води.Надалі відстежуватимемо середньодобову температуру зовнішнього повітря, щоб своєчасно розпочати подачу опалення. У першу чергу тепло подаватимуть до дитячих садків, лікарень і шкіл, а далі — до осель усіх лучан.Звертаємо увагу, що підключення опалення для всіх споживачів відбуватиметься поступово й триватиме кілька днів", - зазначив секретар міської ради

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