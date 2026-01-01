У Луцьку розпочинається підготовка до опалювального сезону: можливі перебої з гарячою водою

У Луцьку розпочинається підготовка до опалювального сезону: можливі перебої з гарячою водою
У Луцьку розпочинається підготовка до опалювального сезону.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Від завтра, 29 жовтня, вранці ДКП «Луцьктепло» розпочне переведення системи централізованого теплопостачання з літнього на зимовий режим роботи. У зв’язку з цим продовж дня можливі перебої з постачанням гарячої води.

Надалі відстежуватимемо середньодобову температуру зовнішнього повітря, щоб своєчасно розпочати подачу опалення. У першу чергу тепло подаватимуть до дитячих садків, лікарень і шкіл, а далі — до осель усіх лучан.

Звертаємо увагу, що підключення опалення для всіх споживачів відбуватиметься поступово й триватиме кілька днів", - зазначив секретар міської ради Андрій Разумовський.

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Теги: Луцьк, опалення
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