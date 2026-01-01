«Ретранслятори у Білорусі для дронів Росії включені там цілодобово», - прикордонники

На території Білорусі продовжують фіксувати роботу ретрансляторів, які підсилюють сигнал для російських дронів, що атакують Україну. Водночас нарощування російських сил у напрямку українського кордону не спостерігають.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби"Всіх особливо турбує можливе нарощення сил на території Білорусі по напрямку нашого кордону, але цього, на щастя, не відбувається", - йдеться в повідомленні.За словами Демченка, українська розвідка продовжує стежити за ситуацією в Білорусі, яка підтримує Росію.Загрозою для України залишається робота ретрансляторів на білоруській території. Демченко пояснив, що ці технічні засоби підсилюють сигнал для російських безпілотників."На жаль, роботу їх продовжують фіксувати. Фактично це не означає, що транслятор включений там цілодобово, але бачимо періодичну зміну місць, де вони включаються", - сказав Демченко.Речник ДПСУ додав, що Білорусь і надалі в такий спосіб допомагає Росії завдавати ударів по Україні.