«Ретранслятори у Білорусі для дронів Росії включені там цілодобово», - прикордонники
Сьогодні, 16:59
На території Білорусі продовжують фіксувати роботу ретрансляторів, які підсилюють сигнал для російських дронів, що атакують Україну. Водночас нарощування російських сил у напрямку українського кордону не спостерігають.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Всіх особливо турбує можливе нарощення сил на території Білорусі по напрямку нашого кордону, але цього, на щастя, не відбувається", - йдеться в повідомленні.
За словами Демченка, українська розвідка продовжує стежити за ситуацією в Білорусі, яка підтримує Росію.
Загрозою для України залишається робота ретрансляторів на білоруській території. Демченко пояснив, що ці технічні засоби підсилюють сигнал для російських безпілотників.
"На жаль, роботу їх продовжують фіксувати. Фактично це не означає, що транслятор включений там цілодобово, але бачимо періодичну зміну місць, де вони включаються", - сказав Демченко.
Речник ДПСУ додав, що Білорусь і надалі в такий спосіб допомагає Росії завдавати ударів по Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Всіх особливо турбує можливе нарощення сил на території Білорусі по напрямку нашого кордону, але цього, на щастя, не відбувається", - йдеться в повідомленні.
За словами Демченка, українська розвідка продовжує стежити за ситуацією в Білорусі, яка підтримує Росію.
Загрозою для України залишається робота ретрансляторів на білоруській території. Демченко пояснив, що ці технічні засоби підсилюють сигнал для російських безпілотників.
"На жаль, роботу їх продовжують фіксувати. Фактично це не означає, що транслятор включений там цілодобово, але бачимо періодичну зміну місць, де вони включаються", - сказав Демченко.
Речник ДПСУ додав, що Білорусь і надалі в такий спосіб допомагає Росії завдавати ударів по Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині обмежили в’їзд біля кордону з Білоруссю: кому потрібен дозвіл
22 вересня, 10:44
У Лукашенка «побачили» 116 українських безпілотників за тиждень
26 травня, 13:42
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку розпочинається підготовка до опалювального сезону: можливі перебої з гарячою водою
Сьогодні, 17:48
«Ретранслятори у Білорусі для дронів Росії включені там цілодобово», - прикордонники
Сьогодні, 16:59
Збитки - понад 2,7 мільйона гривень під час ліквідації шахти: на Волині судять трьох посадовців
Сьогодні, 16:17
У Конотопі уже п'ять днів немає світла після російської атаки
Сьогодні, 15:59
На Волині попрощалися з воїном Вадимом Ляшуком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:21