На Волині обмежили в’їзд біля кордону з Білоруссю: кому потрібен дозвіл

На Волині у межах одного кілометра вздовж державного кордону з Білоруссю запровадили спеціальний прикордонний режим. Відтепер для в’їзду, перебування та проведення робіт у цій зоні необхідний окремий дозвіл.Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВАНові правила передбачені змінами до постанови Кабінету Міністрів України №1147 про прикордонний режим. Вони діятимуть упродовж воєнного стану.Обмеження поширюються на всі земельні ділянки у межах одного кілометра від державного кордону, а не лише на землі, які перебувають у користуванні Державної прикордонної служби.Зокрема, у кілометровій зоні забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей, а також проведення робіт, які не пов’язані з відсіччю збройної агресії, обороною України та охороною державного кордону.На Волині нові вимоги стосуються, зокрема, окремих населених пунктів Самарівської, Ратнівської та Шацької громад, розташованих поблизу кордону з Білоруссю.Раніше видані дозволи на в’їзд у п’ятикілометрову прикордонну смугу залишаються чинними в частині, яка не суперечить новому режиму. Водночас вони не дають права вільно заїжджати та перебувати в межах першого кілометра від кордону. Для цього необхідно отримати окремий дозвіл або переоформити наявний.Мешканцям, які постійно проживають у кілометровій зоні, для отримання відповідного дозволу. Люди, які постійно там не проживають, додатково мають зазначати заплановане місце та географічні координати перебування.Окремі вимоги встановили для підприємств та інших суб’єктів господарювання. Вони повинні обґрунтувати необхідність в’їзду, перебування або проведення робіт у цій зоні. Щонайменше за 24 години до початку робіт необхідно повідомити відповідний підрозділ охорони кордону про місце, терміни проведення робіт та перелік людей, які їх виконуватимуть.Водночас окремий спеціальний дозвіл не потрібен для руху автодорогою М-19 у напрямку пункту пропуску «Доманове» та у зворотному напрямку, якщо йдеться виключно про проїзд цією дорогою.Військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які виконують завдання з оборони, охорони державного кордону та відсічі збройної агресії, можуть перебувати в кілометровій зоні без окремого дозволу.Роман Романюк закликав органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та жителів прикордонних територій врахувати зміни та неухильно дотримуватися встановлених вимог.