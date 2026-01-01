Гідравлічні рокли: ключові характеристики та як обрати під свої задачі





Гідравлічні рокли: популярні види

Існують наступні види даного обладнання:



стандартна – універсальна модель, яка підходить для більшості вантажно-розвантажувальних операцій зі звичайними палетами;

з короткими вилами – візок, призначений для маневрування у кузовах фур, ліфтах та вузьких проходах невеликих магазинів;

з довгими або широкими вилами – обладнання для переміщення негабаритних товарів, нестандартних піддонів або одночасного транспортування двох палет;

низькопрофільна – візок із мінімальною висотою підхвату 35 мм, розроблений для роботи з низькими американськими чи китайськими типами палет;

з вагами – мобільна система зважування, яка дозволяє контролювати масу вантажу безпосередньо під час переміщення, що прискорює прийомку та відвантаження продукції;

з ножичним підйомом – гібрид візка й робочого столу, що підіймає вантаж на висоту до 850 мм для більш зручного сортування або ручного перекладання товарів.

Рокли також відрізняються матеріалом коліс. Гумові вважаються універсальними завдяки м’якому ходу, а поліуретанові працюють майже безшумно та не псують підлогу з делікатним покриттям. Для приміщень де є ризик витоку агресивних речовин, краще обирати поліамід, хоча він і створює більше шуму під час руху.



Переваги гідравлічних візків

Популярність гідравлічної рокли зумовленя такими плюсами:



1. Низька вартість придбання та мінімальні витрати на регулярне технічне обслуговування.



2. Компактні габарити та великий кут повороту коліс, що дозволяють працювати у вузьких міжстелажних проходах й вантажних ліфтах.



3. Надійність завдяки використанню міцної сталі й перевірених гідравлічних вузлів;



4. Тривалий термін експлуатації в умовах щоденних навантажень.



5. Простота управління, що дозволяє персоналу одразу ставати до роботи.



6. Можливість працювати без використання електроенергії чи палива.



Завдяки відсутності складних електронних компонентів техніку можна ремонтувати безпосередньо на місці без довгих простоїв у роботі складу. Також впровадження рокл у робочий процес суттєво знижує фізичне навантаження на персонал і запобігає травмам через підйом важких вантажів вручну.



Як підібрати роклу під задачі бізнесу

Для стандартних європалет підходить універсальна рокла з довжиною вил 1150 мм, а для маневрування у кузовах авто потрібні вкорочені версії. Матеріал коліс потрібно підбирати під стан підлоги, адже м’яка гума компенсує нерівності асфальту, а поліуретан забезпечує безшумний хід.



Для прискорення складських операцій доцільно обирати моделі з функцією швидкого підйому та вбудованими вагами. Для безпечної роботи на рампах та похилих поверхнях важлива наявність стопорного гальма, яке нерухомо фіксує візок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гідравлічні візки потрібні для швидкого переміщення важких вантажів. Завдяки високій маневреності рокла дозволяє легко виконувати вантажно-розвантажувальні роботи навіть в обмеженому просторі. Завдяки простоті конструкції й низькій вартості обслуговування рокла гідравлічна є найбільш вдалим рішенням для складів, магазинів і виробничих цехів.Існують наступні види даного обладнання:Рокли також відрізняються матеріалом коліс. Гумові вважаються універсальними завдяки м’якому ходу, а поліуретанові працюють майже безшумно та не псують підлогу з делікатним покриттям. Для приміщень де є ризик витоку агресивних речовин, краще обирати поліамід, хоча він і створює більше шуму під час руху.Популярність гідравлічної рокли зумовленя такими плюсами:1. Низька вартість придбання та мінімальні витрати на регулярне технічне обслуговування.2. Компактні габарити та великий кут повороту коліс, що дозволяють працювати у вузьких міжстелажних проходах й вантажних ліфтах.3. Надійність завдяки використанню міцної сталі й перевірених гідравлічних вузлів;4. Тривалий термін експлуатації в умовах щоденних навантажень.5. Простота управління, що дозволяє персоналу одразу ставати до роботи.6. Можливість працювати без використання електроенергії чи палива.Завдяки відсутності складних електронних компонентів техніку можна ремонтувати безпосередньо на місці без довгих простоїв у роботі складу. Також впровадження рокл у робочий процес суттєво знижує фізичне навантаження на персонал і запобігає травмам через підйом важких вантажів вручну.Для стандартних європалет підходить універсальна рокла з довжиною вил 1150 мм, а для маневрування у кузовах авто потрібні вкорочені версії. Матеріал коліс потрібно підбирати під стан підлоги, адже м’яка гума компенсує нерівності асфальту, а поліуретан забезпечує безшумний хід.Для прискорення складських операцій доцільно обирати моделі з функцією швидкого підйому та вбудованими вагами. Для безпечної роботи на рампах та похилих поверхнях важлива наявність стопорного гальма, яке нерухомо фіксує візок.

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