Які школи на Волині отримали найвищі середні бали з НМТ





Про це у коментарі Алла Корнейко.



Також до списку з високими середніми балами потрапили ще 11 навчальних закладів. Утім, Алла Корнейко наголосила, що ці показники не є підставою для рейтингування закладів освіти.



«Згідно з даними статистичної звітності, учні цих шкіл сумарно показали найкращий середній результат. Але НМТ не є обов'язковим іспитом, і кожна школа та предмети, особливо вибіркові, представлені різною кількістю учасників», — пояснила Алла Корнейко.



Найвищий середній бал з української мови на Волині:



Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 173,8. Складали 46 учнів;



Луцький ліцей №21. Середній бал — 162,1. Складали 89 учнів.



Найвищий середній бал з історії України:



Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 169,7. Складали 46 учнів;



Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського. Середній бал — 159,1. Складали 64 учні.



Найвищий середній бал з математики:



Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 165. Складало 46 учнів;



Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради. Середній бал — 155,1. Складало 56 учнів.



Наймасовішими за кількістю зареєстрованих вибірковими предметами були: українська література, англійська мова, географія, біологія.



Найвищий середній бал з української літератури:



Ліцей №3 імені Лесі Українки у Ковелі. Середній бал — 183,2. Складало 5 учнів;



Ліцей №11 у Ковелі. Середній бал — 169,9. Складало 14 учнів;

Нововолинський науковий ліцей. Середній бал — 160,1. Складало 15 учнів.



Найвищий середній бал з англійської мови:



Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 175,4. Складало 36 учнів;



Луцький ліцей №18. Середній бал — 165,3. Складало 77 учнів.

Найвищий середній бал з географії:



Волинський науковий ліцей. Середній бал — 164,7. Складало 10 учнів;



Нововолинський ліцей №1. Середній бал — 161,5. Складало 11 учнів;



Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Середній бал — 146. Складало 146 учнів.



Найвищий середній бал з біології:



Нововолинський ліцей №1. Середній бал — 167,4. Складало 5 учнів;



Луцький ліцей №10. Середній бал — 160,8. Складало 6 учнів.



Що відомо про національний мультипредметний тест у 2026 році



Основна сесія НМТ тривала з 23 травня по 19 червня. На неї зареєструвалося 13 710 учасників, з них майже 27% були випускниками шкіл попередніх років. У пункти тестування з'явилися 93% від загальної кількості зареєстрованих.



Цьогоріч учасники мали змогу зареєструватися на НМТ, використовуючи застосунок «Дія». За спостереженнями Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, орієнтовно до 60% абітурієнтів скористувалися новою опцією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля показав найвищі середні бали з чотирьох предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році.Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових дослідженьТакож до списку з високими середніми балами потрапили ще 11 навчальних закладів. Утім, Алла Корнейко наголосила, що ці показники не є підставою для рейтингування закладів освіти.«Згідно з даними статистичної звітності, учні цих шкіл сумарно показали найкращий середній результат. Але НМТ не є обов'язковим іспитом, і кожна школа та предмети, особливо вибіркові, представлені різною кількістю учасників», — пояснила Алла Корнейко.Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 173,8. Складали 46 учнів;Луцький ліцей №21. Середній бал — 162,1. Складали 89 учнів.Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 169,7. Складали 46 учнів;Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського. Середній бал — 159,1. Складали 64 учні.Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 165. Складало 46 учнів;Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради. Середній бал — 155,1. Складало 56 учнів.Наймасовішими за кількістю зареєстрованих вибірковими предметами були: українська література, англійська мова, географія, біологія.Ліцей №3 імені Лесі Українки у Ковелі. Середній бал — 183,2. Складало 5 учнів;Ліцей №11 у Ковелі. Середній бал — 169,9. Складало 14 учнів;Нововолинський науковий ліцей. Середній бал — 160,1. Складало 15 учнів.Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 175,4. Складало 36 учнів;Луцький ліцей №18. Середній бал — 165,3. Складало 77 учнів.Найвищий середній бал з географії:Волинський науковий ліцей. Середній бал — 164,7. Складало 10 учнів;Нововолинський ліцей №1. Середній бал — 161,5. Складало 11 учнів;Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Середній бал — 146. Складало 146 учнів.Нововолинський ліцей №1. Середній бал — 167,4. Складало 5 учнів;Луцький ліцей №10. Середній бал — 160,8. Складало 6 учнів.Основна сесія НМТ тривала з 23 травня по 19 червня. На неї зареєструвалося 13 710 учасників, з них майже 27% були випускниками шкіл попередніх років. У пункти тестування з'явилися 93% від загальної кількості зареєстрованих.Цьогоріч учасники мали змогу зареєструватися на НМТ, використовуючи застосунок «Дія». За спостереженнями Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, орієнтовно до 60% абітурієнтів скористувалися новою опцією.

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