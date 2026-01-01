Які школи на Волині отримали найвищі середні бали з НМТ
Сьогодні, 09:45
Ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля показав найвищі середні бали з чотирьох предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році.
Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.
Також до списку з високими середніми балами потрапили ще 11 навчальних закладів. Утім, Алла Корнейко наголосила, що ці показники не є підставою для рейтингування закладів освіти.
«Згідно з даними статистичної звітності, учні цих шкіл сумарно показали найкращий середній результат. Але НМТ не є обов'язковим іспитом, і кожна школа та предмети, особливо вибіркові, представлені різною кількістю учасників», — пояснила Алла Корнейко.
Найвищий середній бал з української мови на Волині:
Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 173,8. Складали 46 учнів;
Луцький ліцей №21. Середній бал — 162,1. Складали 89 учнів.
Найвищий середній бал з історії України:
Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 169,7. Складали 46 учнів;
Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського. Середній бал — 159,1. Складали 64 учні.
Найвищий середній бал з математики:
Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 165. Складало 46 учнів;
Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради. Середній бал — 155,1. Складало 56 учнів.
Наймасовішими за кількістю зареєстрованих вибірковими предметами були: українська література, англійська мова, географія, біологія.
Найвищий середній бал з української літератури:
Ліцей №3 імені Лесі Українки у Ковелі. Середній бал — 183,2. Складало 5 учнів;
Ліцей №11 у Ковелі. Середній бал — 169,9. Складало 14 учнів;
Нововолинський науковий ліцей. Середній бал — 160,1. Складало 15 учнів.
Найвищий середній бал з англійської мови:
Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 175,4. Складало 36 учнів;
Луцький ліцей №18. Середній бал — 165,3. Складало 77 учнів.
Найвищий середній бал з географії:
Волинський науковий ліцей. Середній бал — 164,7. Складало 10 учнів;
Нововолинський ліцей №1. Середній бал — 161,5. Складало 11 учнів;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Середній бал — 146. Складало 146 учнів.
Найвищий середній бал з біології:
Нововолинський ліцей №1. Середній бал — 167,4. Складало 5 учнів;
Луцький ліцей №10. Середній бал — 160,8. Складало 6 учнів.
Що відомо про національний мультипредметний тест у 2026 році
Основна сесія НМТ тривала з 23 травня по 19 червня. На неї зареєструвалося 13 710 учасників, з них майже 27% були випускниками шкіл попередніх років. У пункти тестування з'явилися 93% від загальної кількості зареєстрованих.
Цьогоріч учасники мали змогу зареєструватися на НМТ, використовуючи застосунок «Дія». За спостереженнями Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, орієнтовно до 60% абітурієнтів скористувалися новою опцією.
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Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.
Також до списку з високими середніми балами потрапили ще 11 навчальних закладів. Утім, Алла Корнейко наголосила, що ці показники не є підставою для рейтингування закладів освіти.
«Згідно з даними статистичної звітності, учні цих шкіл сумарно показали найкращий середній результат. Але НМТ не є обов'язковим іспитом, і кожна школа та предмети, особливо вибіркові, представлені різною кількістю учасників», — пояснила Алла Корнейко.
Найвищий середній бал з української мови на Волині:
Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 173,8. Складали 46 учнів;
Луцький ліцей №21. Середній бал — 162,1. Складали 89 учнів.
Найвищий середній бал з історії України:
Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 169,7. Складали 46 учнів;
Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського. Середній бал — 159,1. Складали 64 учні.
Найвищий середній бал з математики:
Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 165. Складало 46 учнів;
Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради. Середній бал — 155,1. Складало 56 учнів.
Наймасовішими за кількістю зареєстрованих вибірковими предметами були: українська література, англійська мова, географія, біологія.
Найвищий середній бал з української літератури:
Ліцей №3 імені Лесі Українки у Ковелі. Середній бал — 183,2. Складало 5 учнів;
Ліцей №11 у Ковелі. Середній бал — 169,9. Складало 14 учнів;
Нововолинський науковий ліцей. Середній бал — 160,1. Складало 15 учнів.
Найвищий середній бал з англійської мови:
Ліцей імені Олени Пчілки у Ковелі. Середній бал — 175,4. Складало 36 учнів;
Луцький ліцей №18. Середній бал — 165,3. Складало 77 учнів.
Найвищий середній бал з географії:
Волинський науковий ліцей. Середній бал — 164,7. Складало 10 учнів;
Нововолинський ліцей №1. Середній бал — 161,5. Складало 11 учнів;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Середній бал — 146. Складало 146 учнів.
Найвищий середній бал з біології:
Нововолинський ліцей №1. Середній бал — 167,4. Складало 5 учнів;
Луцький ліцей №10. Середній бал — 160,8. Складало 6 учнів.
Що відомо про національний мультипредметний тест у 2026 році
Основна сесія НМТ тривала з 23 травня по 19 червня. На неї зареєструвалося 13 710 учасників, з них майже 27% були випускниками шкіл попередніх років. У пункти тестування з'явилися 93% від загальної кількості зареєстрованих.
Цьогоріч учасники мали змогу зареєструватися на НМТ, використовуючи застосунок «Дія». За спостереженнями Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, орієнтовно до 60% абітурієнтів скористувалися новою опцією.
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