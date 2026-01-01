Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО

Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Близько 5:20 ранку у четвер, 3 вересня, у Луцьку та Луцькому районі було чутно звуки вибухів.

Перед цим моніторингові канали повідомляли про наближення двох реактивних «шахедів», які підлітали з Рівненщини.

Згодом з'явилася інформація про локаційну втрату обох безпілотників. Попередньо, їх могли збити сили протиповітряної оборони.

Тим часом у мережі публікують відео, на якому, ймовірно, видно момент знищення реактивного «шахеда» на великій висоті.

Повітряну тривогу у Луцькому районі сьогодні оголошували двічі — о 4:12 та 5:09.


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