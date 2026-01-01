У Луцьку чоловік кинув на подвір'я сусіда гранату

У Луцьку чоловік кинув на подвір'я сусіда гранату
Кинув гранату на подвір’я сусіда: на Волині поліцейські затримали зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився ввечері, 2 вересня, у Луцьку.

По вул. Прилуцькій поконфліктували два чоловіки. Один з них, 1983 року народження, під час сварки, кинув на подвір’я сусіда, 1956 року народження, гранату, внаслідок чого пошкодилась покрівля гаража. Потерпілих немає. 

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група Луцького РУП, зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 296 КК України.


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Теги: Луцьк, чоловік, граната
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