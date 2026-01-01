У Луцьку чоловік кинув на подвір'я сусіда гранату
Сьогодні, 10:07
Кинув гранату на подвір’я сусіда: на Волині поліцейські затримали зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився ввечері, 2 вересня, у Луцьку.
По вул. Прилуцькій поконфліктували два чоловіки. Один з них, 1983 року народження, під час сварки, кинув на подвір’я сусіда, 1956 року народження, гранату, внаслідок чого пошкодилась покрівля гаража. Потерпілих немає.
На місце негайно прибула слідчо-оперативна група Луцького РУП, зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 296 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився ввечері, 2 вересня, у Луцьку.
По вул. Прилуцькій поконфліктували два чоловіки. Один з них, 1983 року народження, під час сварки, кинув на подвір’я сусіда, 1956 року народження, гранату, внаслідок чого пошкодилась покрівля гаража. Потерпілих немає.
На місце негайно прибула слідчо-оперативна група Луцького РУП, зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 296 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік кинув на подвір'я сусіда гранату
Сьогодні, 10:07
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Сьогодні, 09:06
Волинянка претендує на посаду детектива НАБУ
Сьогодні, 08:25