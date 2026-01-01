Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду

Андрій Разумовський. Представника партії «За майбутнє» офіційно призначили на посаду секретаря міської ради.



Таке рішення ухвалили депутати під час сесії 29 липня, повідомив кореспондент



Нового секретаря і виконувача обов'язків міського голови обирали шляхом таємного голосування.



Нагадаємо, що депутати Луцької міської ради підтримали дострокове припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Катерини Шкльоди. Цю посаду вона обіймала 4 місяці.



Також у Луцьку звільнили заступницю міського голови Наталію Муравйову та керуючого справами виконавчого комітету Юрія Вербича.



Що відомо про Андрія Разумовського



Андрій Русланович Разумовський — депутат Луцької міської ради 8-го скликання. В раду його обрали у жовтні 2020 року від політичної партії «За майбутнє». Раніше він представляв у раді партію «Сильна Україна». За даними Руху «Чесно», був прогульником.



Також новий виконувач обов'язків міського голови є засновником і директором будівельної компанії «Інвестор».



Тривалий час Разумовський очолював постійну комісію Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, а з січня 2026 року перейшов до постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру.



Майно і статки Андрія Разумовського



У декларації за 2025 рік депутат вказав у членах родини дружину та двох доньок. З 2021 року спільно з дружиною він володіє будинком у Луцьку площею 495,2 квадратних метрів. Також має частку власності в будинку на 306 квадратних метрів у селі Зміїнець.



Подружжя володіє двома квартирами по 93 і 138 квадратних метрів у Струмісці та Зміїнці. Ще дві квартири і будинок площею 541 квадратний метр зазначені у декларації, як об'єкти незавершеного будівництва.



Окрім житлової нерухомості, Андрій Разумовський задекларував будівлю залізного складу в Княгининку площею 300,3 квадратних метрів, яка також перебуває у спільній частковій власності. Також родина має низку земельних ділянок площею понад 5 гектарів. Частина із них розташовані у Струмівці, Фалемичах та Княгининку.



В декларацію також потрапили три годинники (два Rolex і Cartier) загальною вартістю понад мільйон 200 тисяч гривеь і браслет Bvlgari (358 тис грн).



У 2025 році Родина Андрія Разумовського разом заробили 15 мільйонів 950 тисяч гривень. Йдеться про заробітні плати і і доходи від підприємницької діяльності.



Депутат і забудовник задекларував готівкою 190 тисяч доларів США, 60 тисяч євро та 2 мільйони гривень. Його дружина Ангеліна Богданович задекларувала на рахунках 2 847 548 грн, 86 881 доларів США і 14 058 євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконувати обов'язки Луцького міського голови замість Катерини Шкльоди, буде її однопартієць. Представника партії «За майбутнє» офіційно призначили на посаду секретаря міської ради.Таке рішення ухвалили депутати під час сесії 29 липня, повідомив кореспондент Суспільного . Кандидатуру Разумовського підтримали 32 обранці.Нового секретаря і виконувача обов'язків міського голови обирали шляхом таємного голосування.Нагадаємо, що депутати Луцької міської ради підтримали. Цю посаду вона обіймала 4 місяці.Також у ЛуцькуАндрій Русланович Разумовський — депутат Луцької міської ради 8-го скликання. В раду його обрали у жовтні 2020 року від політичної партії «За майбутнє». Раніше він представляв у раді партію «Сильна Україна». За даними Руху «Чесно», був прогульником.Також новий виконувач обов'язків міського голови є засновником і директором будівельної компанії «Інвестор».Тривалий час Разумовський очолював постійну комісію Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, а з січня 2026 року перейшов до постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру.У декларації за 2025 рік депутат вказав у членах родини дружину та двох доньок. З 2021 року спільно з дружиною він володіє будинком у Луцьку площею 495,2 квадратних метрів. Також має частку власності в будинку на 306 квадратних метрів у селі Зміїнець.Подружжя володіє двома квартирами по 93 і 138 квадратних метрів у Струмісці та Зміїнці. Ще дві квартири і будинок площею 541 квадратний метр зазначені у декларації, як об'єкти незавершеного будівництва.Окрім житлової нерухомості, Андрій Разумовський задекларував будівлю залізного складу в Княгининку площею 300,3 квадратних метрів, яка також перебуває у спільній частковій власності. Також родина має низку земельних ділянок площею понад 5 гектарів. Частина із них розташовані у Струмівці, Фалемичах та Княгининку.В декларацію також потрапили три годинники (два Rolex і Cartier) загальною вартістю понад мільйон 200 тисяч гривеь і браслет Bvlgari (358 тис грн).У 2025 році Родина Андрія Разумовського разом заробили 15 мільйонів 950 тисяч гривень. Йдеться про заробітні плати і і доходи від підприємницької діяльності.Депутат і забудовник задекларував готівкою 190 тисяч доларів США, 60 тисяч євро та 2 мільйони гривень. Його дружина Ангеліна Богданович задекларувала на рахунках 2 847 548 грн, 86 881 доларів США і 14 058 євро.

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