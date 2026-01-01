У Луцьку звільнили заступницю міського голови та керуючого справами виконавчого комітету





Зокрема, із посади звільнили Наталію Муравйову. За відповідне рішення проголосував 31 депутат.



Пояснюючи своє рішення, Наталія Муравйова повідомила, що повертається працювати до Підгайцівської громади, де очолить Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).



Також депутати підтримали звільнення Юрія Вербича з посади керуючого справами виконавчого комітету міської ради.



Обидва кадрові рішення були ухвалені під час пленарного засідання сесії міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 29 липня, під час засідання сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про звільнення заступниці міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.Зокрема, із посади звільнили. За відповідне рішення проголосував 31 депутат.Пояснюючи своє рішення, Наталія Муравйова повідомила, що повертається працювати до Підгайцівської громади, де очолить Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).Також депутати підтримали звільненняз посади керуючого справами виконавчого комітету міської ради.Обидва кадрові рішення були ухвалені під час пленарного засідання сесії міської ради.

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