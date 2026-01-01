У Луцьку звільнили заступницю міського голови та керуючого справами виконавчого комітету

У Луцьку звільнили заступницю міського голови та керуючого справами виконавчого комітету
У середу, 29 липня, під час засідання сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про звільнення заступниці міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Зокрема, із посади звільнили Наталію Муравйову. За відповідне рішення проголосував 31 депутат.

Пояснюючи своє рішення, Наталія Муравйова повідомила, що повертається працювати до Підгайцівської громади, де очолить Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також депутати підтримали звільнення Юрія Вербича з посади керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Обидва кадрові рішення були ухвалені під час пленарного засідання сесії міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцька міська рада, звільнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Катерина Шкльода припинила повноваження секретаря Луцької міської ради
Сьогодні, 10:32
У Луцьку звільнили заступницю міського голови та керуючого справами виконавчого комітету
Сьогодні, 10:23
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:05
Луцьк претендує на отримання звання «Молодіжної столиці»: місто увійшло до десятки фіналістів конкурсу
Сьогодні, 09:42
Іран розглядав можливість удару по морському порту України, — NYT
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8