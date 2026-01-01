Катерина Шкльода припинила повноваження секретаря Луцької міської ради
Сьогодні, 10:27
9 липня депутати Луцької міської ради підтримали дострокове припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Катерини Шкльоди. Цю посаду вона обіймала 4 місяці.
Рішення про її звільнення підтримали 30 депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного.
Напередодні ввечері на сайті міської ради з'явився текст розпорядження про дострокове складання повноважень секретаря. У пояснювальній записці Катерина Шкльода зазначила, що йде з посади за власним бажанням.
Довідково: 38-річна Катерина Шкльода була призначена на посаду секретаря Луцької міської ради 25 березня 2026 року. Це сталося після відставки колишнього очільника міської ради Ігоря Поліщука, який 23 березня написав заяву на звільнення. Шкльоду під час таємного голосування тоді підтримав 31 депутат.
Нагадаємо, що у Луцьку також звільнили заступницю міського голови Наталію Муравйову та керуючого справами виконавчого комітету Юрія Вербича.
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Рішення про її звільнення підтримали 30 депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного.
Напередодні ввечері на сайті міської ради з'явився текст розпорядження про дострокове складання повноважень секретаря. У пояснювальній записці Катерина Шкльода зазначила, що йде з посади за власним бажанням.
Довідково: 38-річна Катерина Шкльода була призначена на посаду секретаря Луцької міської ради 25 березня 2026 року. Це сталося після відставки колишнього очільника міської ради Ігоря Поліщука, який 23 березня написав заяву на звільнення. Шкльоду під час таємного голосування тоді підтримав 31 депутат.
Нагадаємо, що у Луцьку також звільнили заступницю міського голови Наталію Муравйову та керуючого справами виконавчого комітету Юрія Вербича.
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