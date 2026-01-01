На Волині керівник громадських об’єднань допоміг дев'ятьом ухилянтам виїхати за кордон

СБУ та Держприкордонслужба на Волині викрили чергову схему для ухилянтів.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.СБУ та Держприкордонслужба викрили керівника громадських об’єднань на створенні незаконного механізму для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.Як встановило слідство, зловмисник упродовж 2023-2024 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов’язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи “Шлях”.У офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі. У дійсності чоловіки виїжджали за кордон та в Україну назад не повертались.Правоохоронці задокументували дев’ять фактів незаконного переміщення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за цією схемою.Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.