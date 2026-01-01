На Волині керівник громадських об’єднань допоміг дев'ятьом ухилянтам виїхати за кордон
Сьогодні, 11:01
СБУ та Держприкордонслужба на Волині викрили чергову схему для ухилянтів.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
СБУ та Держприкордонслужба викрили керівника громадських об’єднань на створенні незаконного механізму для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.
Як встановило слідство, зловмисник упродовж 2023-2024 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов’язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи “Шлях”.
У офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі. У дійсності чоловіки виїжджали за кордон та в Україну назад не повертались.
Правоохоронці задокументували дев’ять фактів незаконного переміщення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за цією схемою.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
СБУ та Держприкордонслужба викрили керівника громадських об’єднань на створенні незаконного механізму для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.
Як встановило слідство, зловмисник упродовж 2023-2024 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов’язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи “Шлях”.
У офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі. У дійсності чоловіки виїжджали за кордон та в Україну назад не повертались.
Правоохоронці задокументували дев’ять фактів незаконного переміщення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за цією схемою.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
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