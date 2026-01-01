Біля Луцька 76-річний водій збив 16-річного хлопця та втік з місця аварії: юнак помер у лікарні

Скоїв смертельну ДТП у Заборолі та втік: поліцейські водія затримали.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні, 29 липня, близько 01:05 на автодорозі Устилуг- Луцьк - Рівне у селі Забороль Луцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.За попередніми даними, 76-річний водій автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги, та залишив місце події.Потерпілого з політравмою госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося – від отриманих травм юнак помер.Під час патрулювання вулиці Львівської у Луцьку поліцейські Управління патрульної поліції виявили автомобіль із механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП.Слідчі затримали чоловіка в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за фактом аварії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.