Біля Луцька 76-річний водій збив 16-річного хлопця та втік з місця аварії: юнак помер у лікарні

Біля Луцька 76-річний водій збив 16-річного хлопця та втік з місця аварії: юнак помер у лікарні
Скоїв смертельну ДТП у Заборолі та втік: поліцейські водія затримали.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні, 29 липня, близько 01:05 на автодорозі Устилуг- Луцьк - Рівне у селі Забороль Луцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, 76-річний водій автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги, та залишив місце події.

Потерпілого з політравмою госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося – від отриманих травм юнак помер.

Під час патрулювання вулиці Львівської у Луцьку  поліцейські Управління патрульної поліції виявили автомобіль із механічними пошкодженнями. Під час  перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за фактом аварії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Біля Луцька 76-річний водій збив 16-річного хлопця та втік з місця аварії: юнак помер у лікарні

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому  підозри  та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцьк, ДТП
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