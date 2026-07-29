Повернення Криму поки не на порядку денному мирних переговорів, - Зеленський

Повернення Криму поки не на порядку денному мирних переговорів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський каже, що питання повернення окупованого Росією Криму наразі не обговорюється в межах переговорного процесу, однак він залишається невід'ємною частиною України.

Про це глава держави повідомив в ефірі телеканалу Fox News, пише Українська правда.

Дослівно діалог журналіста та Зеленського:

- "Чи знову на порядку денному питання про Крим?"

- "На жаль, ні. Або поки що ні. Не знаю, подивимося. Ця земля дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Але найголовніше – не втратити людей".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа. Президенти не робили публічних заяв. Зеленський провів у Білому домі понад годину.

Раніше Зеленський зазначив, що в ході візиту його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між Україною і США.

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Теги: Росія, війна
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