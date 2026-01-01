Потрібні 300 ракет: Україна просить Трампа про екстрений «зимовий пакет» Patriot

Володимир Зеленський звернувся до американського лідера Дональда Трампа з проханням надати Києву екстрений «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів для Patriot.



Про це президент розповів в інтерв’ю для Axios, пише



Ці ракети потрібні Києву, щоб запобігти російським атакам на українську енергетичну інфраструктуру взимку.



На полях саміту НАТО в Анкарі на початку липня Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Під час зустрічі лідерів у Вашингтоні Зеленський і Трамп обговорили ці ліцензії та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».



Але навіть, якщо Київ і отримає такі ліцензії, на виробництво значної кількості перехоплювачів знадобиться від одного до п’яти років. Зеленський зазначив, що такі терміни не підходять.



«Нам “петріоти” потрібні були ще вчора», — сказав він Axios, додавши, що Україна прагне отримати 300 таких ракет до зими.



За словами Зеленського, Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також дав зрозуміти, що це складно через потребу в перехоплювачах для війни з Іраном.



Глава держави наголосив: Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи експертизою, яких потребують США, аби отримати ракети-перехоплювачі Patriot.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизвернувся до американського лідераз проханням надати Києву екстрений «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів для Patriot.Про це президент розповів в інтерв’ю для Axios, пише Громадське Ці ракети потрібні Києву, щоб запобігти російським атакам на українську енергетичну інфраструктуру взимку.На полях саміту НАТО в Анкарі на початку липня Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Під час зустрічі лідерів у Вашингтоні Зеленський і Трамп обговорили ці ліцензії та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».Але навіть, якщо Київ і отримає такі ліцензії, на виробництво значної кількості перехоплювачів знадобиться від одного до п’яти років. Зеленський зазначив, що такі терміни не підходять.«Нам “петріоти” потрібні були ще вчора», — сказав він Axios, додавши, що Україна прагне отримати 300 таких ракет до зими.За словами Зеленського, Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також дав зрозуміти, що це складно через потребу в перехоплювачах для війни з Іраном.Глава держави наголосив: Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи експертизою, яких потребують США, аби отримати ракети-перехоплювачі Patriot.

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