Потрібні 300 ракет: Україна просить Трампа про екстрений «зимовий пакет» Patriot
Сьогодні, 13:09
Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського лідера Дональда Трампа з проханням надати Києву екстрений «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів для Patriot.
Про це президент розповів в інтерв’ю для Axios, пише Громадське.
Ці ракети потрібні Києву, щоб запобігти російським атакам на українську енергетичну інфраструктуру взимку.
На полях саміту НАТО в Анкарі на початку липня Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Під час зустрічі лідерів у Вашингтоні Зеленський і Трамп обговорили ці ліцензії та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».
Але навіть, якщо Київ і отримає такі ліцензії, на виробництво значної кількості перехоплювачів знадобиться від одного до п’яти років. Зеленський зазначив, що такі терміни не підходять.
«Нам “петріоти” потрібні були ще вчора», — сказав він Axios, додавши, що Україна прагне отримати 300 таких ракет до зими.
За словами Зеленського, Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також дав зрозуміти, що це складно через потребу в перехоплювачах для війни з Іраном.
Глава держави наголосив: Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи експертизою, яких потребують США, аби отримати ракети-перехоплювачі Patriot.
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Про це президент розповів в інтерв’ю для Axios, пише Громадське.
Ці ракети потрібні Києву, щоб запобігти російським атакам на українську енергетичну інфраструктуру взимку.
На полях саміту НАТО в Анкарі на початку липня Трамп заявив, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Під час зустрічі лідерів у Вашингтоні Зеленський і Трамп обговорили ці ліцензії та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».
Але навіть, якщо Київ і отримає такі ліцензії, на виробництво значної кількості перехоплювачів знадобиться від одного до п’яти років. Зеленський зазначив, що такі терміни не підходять.
«Нам “петріоти” потрібні були ще вчора», — сказав він Axios, додавши, що Україна прагне отримати 300 таких ракет до зими.
За словами Зеленського, Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також дав зрозуміти, що це складно через потребу в перехоплювачах для війни з Іраном.
Глава держави наголосив: Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи експертизою, яких потребують США, аби отримати ракети-перехоплювачі Patriot.
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