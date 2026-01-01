У Харкові ченець УПЦ МП зґвалтував 14-річну хористку та виготовляв дитячу порнографію, - Офіс Генпрокурора
Сьогодні, 14:02
Зґвалтування хористки, шантаж та виготовлення дитячої порнографії: у Харкові судитимуть ченця.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
У Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ (МП). Його обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої, шантажі, сексуальній експлуатації, розбещенні малолітньої та злочинах, повʼязаних із дитячою порнографією.
За даними слідства, навесні 2025 року чоловік познайомився в монастирській пекарні з 14-річною дівчиною, яка співала в церковному хорі. Скориставшись її уразливим станом, він зґвалтував неповнолітню.
Надалі обвинувачений шантажував дівчину, погрожуючи розголосити інформацію представникам єпархії, та примушував її до подальших дій сексуального характеру.
Під час одного з епізодів чоловік зняв потерпілу на відео. У його телефоні правоохоронці також виявили матеріали порнографічного характеру за участю дітей.
Слідство встановило ще одну потерпілу. Упродовж липня-вересня 2025 року чернець через Telegram увійшов у довіру до 11-річної дівчинки та надсилав їй повідомлення сексуального характеру.
У березні 2026 року чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою.
Керівник Харківської обласної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт за фактами зґвалтування неповнолітньої, вербування з метою експлуатації із застосуванням шантажу, виготовлення та зберігання дитячої порнографії, а також розбещення малолітньої.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
У Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ (МП). Його обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої, шантажі, сексуальній експлуатації, розбещенні малолітньої та злочинах, повʼязаних із дитячою порнографією.
За даними слідства, навесні 2025 року чоловік познайомився в монастирській пекарні з 14-річною дівчиною, яка співала в церковному хорі. Скориставшись її уразливим станом, він зґвалтував неповнолітню.
Надалі обвинувачений шантажував дівчину, погрожуючи розголосити інформацію представникам єпархії, та примушував її до подальших дій сексуального характеру.
Під час одного з епізодів чоловік зняв потерпілу на відео. У його телефоні правоохоронці також виявили матеріали порнографічного характеру за участю дітей.
Слідство встановило ще одну потерпілу. Упродовж липня-вересня 2025 року чернець через Telegram увійшов у довіру до 11-річної дівчинки та надсилав їй повідомлення сексуального характеру.
У березні 2026 року чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою.
Керівник Харківської обласної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт за фактами зґвалтування неповнолітньої, вербування з метою експлуатації із застосуванням шантажу, виготовлення та зберігання дитячої порнографії, а також розбещення малолітньої.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Володимиром Ігнатовичем
Сьогодні, 14:32
У Харкові ченець УПЦ МП зґвалтував 14-річну хористку та виготовляв дитячу порнографію, - Офіс Генпрокурора
Сьогодні, 14:02