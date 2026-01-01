У Харкові ченець УПЦ МП зґвалтував 14-річну хористку та виготовляв дитячу порнографію, - Офіс Генпрокурора

У Харкові ченець УПЦ МП зґвалтував 14-річну хористку та виготовляв дитячу порнографію, - Офіс Генпрокурора
Зґвалтування хористки, шантаж та виготовлення дитячої порнографії: у Харкові судитимуть ченця.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

У Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ (МП). Його обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої, шантажі, сексуальній експлуатації, розбещенні малолітньої та злочинах, повʼязаних із дитячою порнографією.

За даними слідства, навесні 2025 року чоловік познайомився в монастирській пекарні з 14-річною дівчиною, яка співала в церковному хорі. Скориставшись її уразливим станом, він зґвалтував неповнолітню.

Надалі обвинувачений шантажував дівчину, погрожуючи розголосити інформацію представникам єпархії, та примушував її до подальших дій сексуального характеру.

Під час одного з епізодів чоловік зняв потерпілу на відео. У його телефоні правоохоронці також виявили матеріали порнографічного характеру за участю дітей.

Слідство встановило ще одну потерпілу. Упродовж липня-вересня 2025 року чернець через Telegram увійшов у довіру до 11-річної дівчинки та надсилав їй повідомлення сексуального характеру.

У березні 2026 року чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою.

Керівник Харківської обласної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт за фактами зґвалтування неповнолітньої, вербування з метою експлуатації із застосуванням шантажу, виготовлення та зберігання дитячої порнографії, а також розбещення малолітньої.
У Харкові ченець УПЦ МП зґвалтував 14-річну хористку та виготовляв дитячу порнографію, - Офіс Генпрокурора

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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Теги: УПЦ МП, ченець, зґвалтування
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