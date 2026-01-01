Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Володимиром Ігнатовичем

Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Володимиром Ігнатовичем
Завтра, 30 липня, відбудеться прощання з Героєм Володимиром Ігнатовичем.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Ігнатович Володимир Петрович (28.07.1992 року народження) помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у м. Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.

О 10.30 тіло Володимира Ігнатовича траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11.00 відбудеться чин похорону. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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