Підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Подзюбанчука





"Підтвердили загибель воїна Миколи Подзюбанчука з міста Каменя-Каширського. Досі краянин вважався зниклим безвісти.

На жаль, офіційно визнано, що життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року", - йдеться в повідомленні.



До 31 липня триватимуть дні жалоби.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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