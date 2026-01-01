Підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Подзюбанчука

Підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Подзюбанчука
На фронті поліг оборонець із Камінь-Каширської громади.

"Підтвердили загибель воїна Миколи Подзюбанчука з міста Каменя-Каширського. Досі краянин вважався зниклим безвісти.
На жаль, офіційно визнано, що життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

До 31 липня триватимуть дні жалоби.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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