Підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Подзюбанчука
Сьогодні, 15:06
На фронті поліг оборонець із Камінь-Каширської громади.
"Підтвердили загибель воїна Миколи Подзюбанчука з міста Каменя-Каширського. Досі краянин вважався зниклим безвісти.
На жаль, офіційно визнано, що життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року", - йдеться в повідомленні.
До 31 липня триватимуть дні жалоби.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"Підтвердили загибель воїна Миколи Подзюбанчука з міста Каменя-Каширського. Досі краянин вважався зниклим безвісти.
На жаль, офіційно визнано, що життя оборонця обірвалося 31 березня 2025 року", - йдеться в повідомленні.
До 31 липня триватимуть дні жалоби.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Подзюбанчука
Сьогодні, 15:06
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Володимиром Ігнатовичем
Сьогодні, 14:32
У Харкові ченець УПЦ МП зґвалтував 14-річну хористку та виготовляв дитячу порнографію, - Офіс Генпрокурора
Сьогодні, 14:02