У Луцьку судитимуть ексвійськовослужбовця, який шпигував за прикордонниками

У Луцьку за матеріалами СБУ до 15 років тюрми заочно засуджено агента рф, який шпигував за прикордонниками.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі заочно отримав ще один агент рф, який збирав розвіддані про українських прикордонників.За матеріалами справи, засудженим є колишній військовослужбовець, який до 2022 року проходив службу у відділенні тилового забезпечення прикордонної комендатури швидкого реагування «Новопсков» Держприкордонслужби.Як встановило розслідування, у 2023-2024 роках він за завданням російської спецслужби збирав відомості про діючих військовослужбовців-прикордонників, телефонував їм та намагався схилити до співпраці з ворогом.Зокрема, шпигун намагався завербувати трьох військовослужбовців - своїх колишніх колег, обіцяючи вивезти їх на тимчасову окуповану територію та значні матеріальні блага там.Служба безпеки своєчасно викрила, задокументувала підривну діяльність агента та запобігла передачі інформації ворогу.На підставі зібраних СБУ доказів Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав фігуранта винуватим за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі заочно з конфіскацією усього майна та з позбавленням спеціального звання “молодший сержант”.