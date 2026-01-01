У Луцьку на річці Стир врятували двох людей
Сьогодні, 16:34
26 липня у Луцьку рятувальники двічі надавали допомогу людям, які опинилися у небезпеці на річці Стир.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Перший випадок стався з підлітком, який перебував на сапборді. Хлопець випав із дошки та опинився під водою. Рятувальники оперативно відреагували та допомогли йому вибратися з води.
Згодом допомога знадобилася дівчині, яка вперше перебувала на річці Стир. Під час перебування у воді вона почала тонути посередині русла в районі перших сходинок. Рятувальники вчасно помітили небезпеку та врятували дівчину.
Обидва випадки завершилися без трагічних наслідків завдяки оперативним діям рятувальників.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Перший випадок стався з підлітком, який перебував на сапборді. Хлопець випав із дошки та опинився під водою. Рятувальники оперативно відреагували та допомогли йому вибратися з води.
Згодом допомога знадобилася дівчині, яка вперше перебувала на річці Стир. Під час перебування у воді вона почала тонути посередині русла в районі перших сходинок. Рятувальники вчасно помітили небезпеку та врятували дівчину.
Обидва випадки завершилися без трагічних наслідків завдяки оперативним діям рятувальників.
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