У Луцьку на річці Стир врятували двох людей

У Луцьку на річці Стир врятували двох людей
26 липня у Луцьку рятувальники двічі надавали допомогу людям, які опинилися у небезпеці на річці Стир.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Перший випадок стався з підлітком, який перебував на сапборді. Хлопець випав із дошки та опинився під водою. Рятувальники оперативно відреагували та допомогли йому вибратися з води.

Згодом допомога знадобилася дівчині, яка вперше перебувала на річці Стир. Під час перебування у воді вона почала тонути посередині русла в районі перших сходинок. Рятувальники вчасно помітили небезпеку та врятували дівчину.

Обидва випадки завершилися без трагічних наслідків завдяки оперативним діям рятувальників.

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Теги: Луцьк, Стир, рятувальники
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