Матір у продуктах надсилала синові наркотики у колонію на Волині, а той їх продавав
Сьогодні, 16:07
Правоохоронці перекрили канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до колонії: чотирьом учасникам злочинної схеми оголошені підозри.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Затримання провели 28 липня волинські поліцейські, у співпраці з працівниками Маневицької колонії та під процесуальним керівництвом прокуратури.
Спецоперація ретельно продумувалась і готувалась. У межах кримінального провадження декілька місяців тривало документування діяльності злочинної групи, відбирались зразки наркотичних засобів, аналізувались зв'язки між її учасниками, збиралась необхідна доказова база, проводились оперативні закупки та інші заходи, з залученням відділу кримінального аналізу та оперативних служб поліції. Така системна робота дозволяє не лише затримувати окремих фігурантів, а й руйнувати цілі злочинні схеми.
Поліцейські встановили весь алгоритм дій зловмисників. 35-річний засуджений з Дрогобича, який відбував покарання в колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збував їх іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо в продукти харчування, а отримували їх – від 35-річного мешканця Трускавця.
28 липня поліцейські провели одночасні обшуки в усіх фігурантів справи на Волині та Львівщині. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази, - усе направлено на експертизу.
Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали в порядку ст. 615 КПК України. Усім слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.
Завдяки проведеній спецоперації правоохоронці не лише викрили злочинну схему, а й припинили функціонування каналу постачання наркотиків до установи виконання покарань. Такі злочини становлять підвищену суспільну небезпеку, адже сприяють поширенню наркозалежності, формуванню кримінального середовища та вчиненню нових правопорушень навіть у місцях позбавлення волі. Поліцейські завадили цьому.
Фігурантам може загрожувати позбавлення волі від 6 до 10 років.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Затримання провели 28 липня волинські поліцейські, у співпраці з працівниками Маневицької колонії та під процесуальним керівництвом прокуратури.
Спецоперація ретельно продумувалась і готувалась. У межах кримінального провадження декілька місяців тривало документування діяльності злочинної групи, відбирались зразки наркотичних засобів, аналізувались зв'язки між її учасниками, збиралась необхідна доказова база, проводились оперативні закупки та інші заходи, з залученням відділу кримінального аналізу та оперативних служб поліції. Така системна робота дозволяє не лише затримувати окремих фігурантів, а й руйнувати цілі злочинні схеми.
Поліцейські встановили весь алгоритм дій зловмисників. 35-річний засуджений з Дрогобича, який відбував покарання в колонії за крадіжки і шахрайства, організував доставку наркотичних речовин до виправної установи через посилки та збував їх іншим засудженим за винагороду. Надсилали заборонені засоби йому матір зі співмешканцем, маскуючи прямо в продукти харчування, а отримували їх – від 35-річного мешканця Трускавця.
28 липня поліцейські провели одночасні обшуки в усіх фігурантів справи на Волині та Львівщині. Вилучено психотропи, таблетки з метадоном, зіп-пакети, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази, - усе направлено на експертизу.
Постачальника, двох посередників та безпосереднього збувача затримали в порядку ст. 615 КПК України. Усім слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.
Завдяки проведеній спецоперації правоохоронці не лише викрили злочинну схему, а й припинили функціонування каналу постачання наркотиків до установи виконання покарань. Такі злочини становлять підвищену суспільну небезпеку, адже сприяють поширенню наркозалежності, формуванню кримінального середовища та вчиненню нових правопорушень навіть у місцях позбавлення волі. Поліцейські завадили цьому.
Фігурантам може загрожувати позбавлення волі від 6 до 10 років.
Триває слідство.
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