У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР





Про це інтернет-виданню



Інцидент стався пізно ввечері 5 липня.



За інформацією журналістів, за кермом перебував Руслан Мартинюк, депутат Іваничівської селищної ради.



Під час оформлення матеріалів він поводився агресивно, не виконував законних вимог поліцейських, а згодом вкусив одного з інспекторів за передпліччя. Унаслідок цього правоохоронець звернувся по медичну допомогу.



Варто зазначити, що його прізвище вже фігурувало у резонансних публікаціях, зокрема щодо діяльності благодійного фонду «Відродження-М», який, за версією слідства,



Що кажуть у патрульній поліції

Як повідомила речниця патрульної поліції Волині Анастасія Кідрук, під час патрулювання в Луцьку інспектори зупинили Skoda, водій якої, за повідомленням громадян, ймовірно, перебував у стані сп’яніння та порушував ПДР.



Інспектори зупинили транспортний засіб, встановили особу водія та з’ясували, що він не користувався ременем безпеки й не пред’явив поліс страхування.



Під час оформлення матеріалів чоловік поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та не реагував на законні вимоги поліцейських. Його затримали із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.



Під час затримання водій не реагував на зауваження та завдав тілесних ушкоджень інспектору.



Громадянина доставили до районного управління поліції, де склали адміністративні матеріали. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції відомості зареєстровано, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку депутат Іваничівської селищної ради вкусив патрульного поліцейського під час оформлення адміністративних матеріалів за порушення ПДР.Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.Інцидент стався пізно ввечері 5 липня.За інформацією журналістів, за кермом перебував, депутат Іваничівської селищної ради.Під час оформлення матеріалів він поводився агресивно, не виконував законних вимог поліцейських, а згодом вкусив одного з інспекторів за передпліччя. Унаслідок цього правоохоронець звернувся по медичну допомогу.Варто зазначити, що його прізвище вже фігурувало у резонансних публікаціях, зокрема щодо діяльності благодійного фонду, який, за версією слідства, міг бути причетний до схеми незаконного ввезення та продажу автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога для ЗСУ Як повідомила речниця патрульної поліції Волині, під час патрулювання в Луцьку інспектори зупинили Skoda, водій якої, за повідомленням громадян, ймовірно, перебував у стані сп’яніння та порушував ПДР.Інспектори зупинили транспортний засіб, встановили особу водія та з’ясували, що він не користувався ременем безпеки й не пред’явив поліс страхування.Під час оформлення матеріалів чоловік поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та не реагував на законні вимоги поліцейських. Його затримали із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.Під час затримання водій не реагував на зауваження та завдав тілесних ушкоджень інспектору.Громадянина доставили до районного управління поліції, де склали адміністративні матеріали. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції відомості зареєстровано, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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