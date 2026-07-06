Обстріл Росії: українські дрони подолали 3 тисячі кілометрів та уразили найбільший НПЗ





Про це пише



Зазначається, що це перше ураження цього підприємства українськими БпЛА.



До цілі дрони ССО подолали до 3000 тисяч кілометрів. Це найглибший далекобійний удар по території ворога за весь час повномасштабного вторгнення.



Уражено критичне обладнання заводу. Зокрема первинна установка переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11. Це найважливіший вузол підприємства. Без первинної переробки усі інші установки просто не мають сировини.



Вказано, що Омський НПЗ – найбільший в РФ. Проєктна потужність близько 21 млн тонн нафти на рік.



Це стратегічне підприємство для російської паливної галузі. Завод забезпечує значну частку внутрішнього ринку бензину та дизельного пального, а також є одним із головних виробників авіаційного пального.



"Сили спеціальних операцій повернуть Росії розпочату нею війну – хоч би як далеко ворог ховав свої цілі", - йдеться в повідомленні.



OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ повідомив, що модернізовані безпілотники FP-1 уразили установку ЕЛОУ-АВТ-11 Омського НПЗ.



Він уточнив, що йдеться про ураження на відстані понад 2500 км від кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили найбільший нафтопереробний завод Росії, розташований у місті Омськ.Про це пише Українська правда Зазначається, що це перше ураження цього підприємства українськими БпЛА.До цілі дрони ССО подолали до 3000 тисяч кілометрів. Це найглибший далекобійний удар по території ворога за весь час повномасштабного вторгнення.Уражено критичне обладнання заводу. Зокрема первинна установка переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11. Це найважливіший вузол підприємства. Без первинної переробки усі інші установки просто не мають сировини.Вказано, що Омський НПЗ – найбільший в РФ. Проєктна потужність близько 21 млн тонн нафти на рік.Це стратегічне підприємство для російської паливної галузі. Завод забезпечує значну частку внутрішнього ринку бензину та дизельного пального, а також є одним із головних виробників авіаційного пального."Сили спеціальних операцій повернуть Росії розпочату нею війну – хоч би як далеко ворог ховав свої цілі", - йдеться в повідомленні.OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ повідомив, що модернізовані безпілотники FP-1 уразили установку ЕЛОУ-АВТ-11 Омського НПЗ.Він уточнив, що йдеться про ураження на відстані понад 2500 км від кордону.

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