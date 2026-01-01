Врятував тисячі пацієнтів: відійшов у вічність видатний волинський нейрохірург Степан Бобрик
Сьогодні, 15:44
Відійшов у вічність видатний нейрохірург Бобрик Степан Іванович, людина-легенда, яка присвятила своє життя служінню медицині та порятунку людських життів.
Про це повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні.
"Його ім’я назавжди залишиться символом професіоналізму, самовідданості, високої людяності та безмежної відданості своїй справі. За роки невтомної праці він повернув здоров’я і надію тисячам пацієнтів, виховав покоління лікарів, зробив неоціненний внесок у розвиток нейрохірургії та медичної науки.
Світла пам’ять про нього житиме не лише в історії медицини, а й у серцях усіх, хто мав честь працювати поруч, навчатися у нього чи довірити йому найдорожче — життя і здоров’я.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам та всім, кого торкнулася ця непоправна втрата.
Вічна пам’ять великому Лікарю. Нехай його шлях милосердя, мудрості та служіння людям стане прикладом для майбутніх поколінь медиків", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні.
"Його ім’я назавжди залишиться символом професіоналізму, самовідданості, високої людяності та безмежної відданості своїй справі. За роки невтомної праці він повернув здоров’я і надію тисячам пацієнтів, виховав покоління лікарів, зробив неоціненний внесок у розвиток нейрохірургії та медичної науки.
Світла пам’ять про нього житиме не лише в історії медицини, а й у серцях усіх, хто мав честь працювати поруч, навчатися у нього чи довірити йому найдорожче — життя і здоров’я.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам та всім, кого торкнулася ця непоправна втрата.
Вічна пам’ять великому Лікарю. Нехай його шлях милосердя, мудрості та служіння людям стане прикладом для майбутніх поколінь медиків", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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Коментарі 1
Світла память !
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