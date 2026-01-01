Врятував тисячі пацієнтів: відійшов у вічність видатний волинський нейрохірург Степан Бобрик

Відійшов у вічність видатний нейрохірург, людина-легенда, яка присвятила своє життя служінню медицині та порятунку людських життів.Про це повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні."Його ім’я назавжди залишиться символом професіоналізму, самовідданості, високої людяності та безмежної відданості своїй справі. За роки невтомної праці він повернув здоров’я і надію тисячам пацієнтів, виховав покоління лікарів, зробив неоціненний внесок у розвиток нейрохірургії та медичної науки.Світла пам’ять про нього житиме не лише в історії медицини, а й у серцях усіх, хто мав честь працювати поруч, навчатися у нього чи довірити йому найдорожче — життя і здоров’я.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам та всім, кого торкнулася ця непоправна втрата.Вічна пам’ять великому Лікарю. Нехай його шлях милосердя, мудрості та служіння людям стане прикладом для майбутніх поколінь медиків", - йдеться в повідомленні.