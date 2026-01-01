Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Завтра, 7 липня, відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Смаль Святослав Мирославович (08.01.1975 року народження) загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Райполе Синельниківського району Дніпропетровської області.Малкуш Михайло Юрійович (13.09.1996 року народження) загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області.О 9.45 тіло Святослава Смаля траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці В. Хурсенка, 50в, де проживав військовослужбовець.О 10.00 - тіло Михайла Малкуша траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Олімпійська, 11, де проживав військовослужбовець.Чин похорону Героїв відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00.Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.