Через ремонт дороги тролейбус № 3 змінює маршрут

Через ремонт дороги тролейбус № 3 змінює маршрут
Від сьогодні, 6 липня, змінено маршрут тролейбуса №3 на період ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття на вулиці Рівненській у с. Струмівка та відключенням напруги в електромережі, орієнтовно на один тиждень змінено організацію руху тролейбусів за маршрутом №3 «Лісництво — с. Гаразджа».

На період проведення робіт рух тролейбусів здійснюватиметься до вулиці Теремнівської (розворот біля готелю «Околиця»).


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Теги: Луцьк, тролейбус, маршрут
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