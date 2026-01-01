На Волині 98 випускників отримали найвищі бали з НМТ





Найвищі бали продемонстрували 98 випускників, повідомила Алла Корнейко.



З її слів, один випускник Горохівського ліцею № 1 ім. Івана Франка отримав три результати по 200 балів. Ще шестеро учасників з Волині мають по два максимальні результати.



Найбільше двохсотбальників у:



Луцьку — 27;



Ковелі — 24.



Загалом високі результати показали учні з 19 територіальних громад області.



Серед навчальних закладів лідирують Луцький ліцей № 18 і Ковельський ліцей імені Олени Пчілки, у кожному — по 6 учасників із результатами 200 балів. В обох закладах є учні, які отримали по два максимальні результати.



Які предмети складали



Найуспішнішим предметом стала англійська мова — 40 результатів по 200 балів.



Також:



математика — 29;



українська мова, українська література та історія України — по 10–12.



Також в регіоні є один учасник, який отримав 200 балів із фізики, додала Алла Корнейко.



У порівнянні з минулим роком результати покращилися. Тоді 86 учасників здобули 96 максимальних балів, а цьогоріч — 98 учасників отримали 106 результатів по 200.



«Цьогоріч результати дещо кращі, але варто врахувати, що й учасників було більше», — додала освітянка.



Нагадаємо, з 1 липня стартувала вступна кампанія для абітурієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч учасники з Волині отримали 106 максимальних результатів за підсумками основної сесії національного мультипредметного тесту.Найвищі бали продемонстрували 98 випускників, повідомила misto.media завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиЗ її слів, один випускник Горохівського ліцею № 1 ім. Івана Франка отримав три результати по 200 балів. Ще шестеро учасників з Волині мають по два максимальні результати.Найбільше двохсотбальників у:Луцьку — 27;Ковелі — 24.Загалом високі результати показали учні з 19 територіальних громад області.Серед навчальних закладів лідирують Луцький ліцей № 18 і Ковельський ліцей імені Олени Пчілки, у кожному — по 6 учасників із результатами 200 балів. В обох закладах є учні, які отримали по два максимальні результати.Найуспішнішим предметом стала англійська мова — 40 результатів по 200 балів.Також:математика — 29;українська мова, українська література та історія України — по 10–12.Також в регіоні є один учасник, який отримав 200 балів із фізики, додала Алла Корнейко.У порівнянні з минулим роком результати покращилися. Тоді 86 учасників здобули 96 максимальних балів, а цьогоріч — 98 учасників отримали 106 результатів по 200.«Цьогоріч результати дещо кращі, але варто врахувати, що й учасників було більше», — додала освітянка.Нагадаємо, з 1 липня стартувала вступна кампанія для абітурієнтів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію