У Луцьку водій самоката збив 11-річного хлопчика
Сьогодні, 11:38
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 5 липня, у Луцьку на проспекті Василя Мойсея.
Відомо, що водій електросамоката здійснив наїзд на неповнолітнього хлопчика. Дитина отримала тілесні ушкодження.
Як розповіли Волинським новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу 11-річному хлопчику. У нього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Дитину доставили у медичний заклад для огляду.
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Відомо, що водій електросамоката здійснив наїзд на неповнолітнього хлопчика. Дитина отримала тілесні ушкодження.
Як розповіли Волинським новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу 11-річному хлопчику. У нього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Дитину доставили у медичний заклад для огляду.
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