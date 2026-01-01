У Луцьку водій самоката збив 11-річного хлопчика

У Луцьку водій самоката збив 11-річного хлопчика
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 5 липня, у Луцьку на проспекті Василя Мойсея.

Відомо, що водій електросамоката здійснив наїзд на неповнолітнього хлопчика. Дитина отримала тілесні ушкодження.

Як розповіли Волинським новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу 11-річному хлопчику. У нього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Дитину доставили у медичний заклад для огляду.

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Теги: Луцьк, дитина, самокат
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