У Луцьку водій самоката збив 11-річного хлопчика





Відомо, що водій електросамоката здійснив наїзд на неповнолітнього хлопчика. Дитина отримала тілесні ушкодження.



Як розповіли



Дитину доставили у медичний заклад для огляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 5 липня, у Луцьку на проспекті Василя Мойсея.Відомо, що водій електросамоката здійснив наїзд на неповнолітнього хлопчика. Дитина отримала тілесні ушкодження.Як розповіли Волинським новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу 11-річному хлопчику. У нього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.Дитину доставили у медичний заклад для огляду.

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