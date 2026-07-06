ППО не вдалося збити жодної балістики – потрібні ракети до Patriot

ППО не вдалося збити жодної балістики – потрібні ракети до Patriot
В ніч на 6 липня протиповітряній обороні України не вдалося збити жодної з 29 ракет, які летіли по балістичній траєкторії, дається взнаки дефіцит ракет до систем Patriot, здатних перехоплювати балістику.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.

"Показник низький, м'яко кажучи. Збивати балістику треба мати чим. Систем – достатньо, потрібне постійне постачання ракет. Росіяни використовують той фактор, що в Україні, та й в світі – серйозний дефіцит перехоплюючих ракет PAC2 і PAC3, тому більше зосереджуються на ударах балістикою", - йдеться в повідомленні.

Речник ПС згадав, що напередодні у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський зробив великий акцент на ракетах до системи Patriot.

Перед масованими ударами глава держави звертається і до українців і головне – до партнерів. Попереджаючи, що власне Росія готова до масованого удару і, за даними розвідки, будуть застосовані різні засоби, буде багато балістики.

Ігнат спрогнозував, що Україна застосовуватиме всі дипломатичні зусилля для посилення ППО України.

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Теги: Росія, війна
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ти сучий нелігетим зе-клоун подохни!!! пенсіонери(яких зе-клоуняча банда за людей не вважає) мають по 3000-4000гривень пенсії на які неможливо виживати!!! Ганебний нелігетим зе-клоун трикратно крадущий пенсії в помираючих пенсіонерів від недоїдання і без лікування через невистачання грошей! іМПІЧМЕНТ ЗЛОДІЮ жиду зеленському і садити довічнно на НАРИ зе-гадину!!!

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Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
и підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
и підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
и підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий зе-модератор зе-клоунячого бандита крадія пенсій ЙДИ НАХУЙ!!!
Ти підлий сучий
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