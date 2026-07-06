ППО не вдалося збити жодної балістики – потрібні ракети до Patriot





Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише



"Показник низький, м'яко кажучи. Збивати балістику треба мати чим. Систем – достатньо, потрібне постійне постачання ракет. Росіяни використовують той фактор, що в Україні, та й в світі – серйозний дефіцит перехоплюючих ракет PAC2 і PAC3, тому більше зосереджуються на ударах балістикою", - йдеться в повідомленні.



Речник ПС згадав, що напередодні у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський зробив великий акцент на ракетах до системи Patriot.



Перед масованими ударами глава держави звертається і до українців і головне – до партнерів. Попереджаючи, що власне Росія готова до масованого удару і, за даними розвідки, будуть застосовані різні засоби, буде багато балістики.



Ігнат спрогнозував, що Україна застосовуватиме всі дипломатичні зусилля для посилення ППО України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 6 липня протиповітряній обороні України не вдалося збити жодної з 29 ракет, які летіли по балістичній траєкторії, дається взнаки дефіцит ракет до систем Patriot, здатних перехоплювати балістику.Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "Показник низький, м'яко кажучи. Збивати балістику треба мати чим. Систем – достатньо, потрібне постійне постачання ракет. Росіяни використовують той фактор, що в Україні, та й в світі – серйозний дефіцит перехоплюючих ракет PAC2 і PAC3, тому більше зосереджуються на ударах балістикою", - йдеться в повідомленні.Речник ПС згадав, що напередодні у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський зробив великий акцент на ракетах до системи Patriot.Перед масованими ударами глава держави звертається і до українців і головне – до партнерів. Попереджаючи, що власне Росія готова до масованого удару і, за даними розвідки, будуть застосовані різні засоби, буде багато балістики.Ігнат спрогнозував, що Україна застосовуватиме всі дипломатичні зусилля для посилення ППО України.

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