Сезон чорниці на Волині: які ціни на ринку





Про це розповів Анатолій Іщик.



З його слів, площа Куклинського лісництва — 6 тисяч гектарів, чверть цієї території займають чорничники, які ростуть, переважно, у хвойних лісах.



Одна з головних заборон під час збору ягід — використання гребінок. За це передбачені штрафи.



"Якщо населення збирає чорницю вручну, то пошкодити її не може, а є випадки, коли гребінками і тоді забирається не тільки чорниця, а зривається разом з гілками, з листям. Є штрафи за це. Цього року ще таких протоколів не складали", — каже лісничий.



Заробіток цього сезону буде іншим — чорниці вродили слабо, розказує волинянка Марія. Жінка збирає ягоди щороку.



"Ми торік виходили день в день і ягоди гарні були, а цей рік немає, померзли", — каже Марія Ткачук.



62-річна Руслана Сидорук за дві з половиною години набрала чотири літри ягід, каже, що це небагато. Жінка розповіла, що минулого року у сезон чорниці заробила 10 000 гривень.



"Ціна на ягоди, наприклад, в Довжиці зараз до 200 грн дійшла за кілограм, а починалася зі 120-ти, як є чорниця, то ми ще на початку серпня беремо, але я думаю, що то ми останні дні ходимо. Вони почалися, як ото закінчуються, ну немає чорниць", — говорить жінка.



Чорниць на луцьких ринках небагато, каже продавець Ігор Мирончук.



Чоловік привіз ягоди на продаж із села Осниця. За літр чорниць просить 300 гривень. За день продає два відра по 20 літрів. Збирає чорниці разом з дружиною-вчителькою.



"Це сезонний підробіток до зарплати, спеціально відпустку беремо. Спека, але цього року добре, що комарів немає, це великий плюс. Бувало, що ми її вже в середині червня збирали, а це тиждень тому ми почали її збирати. Ще так масово може вона ще тиждень буде", — говорить продавець.



Щосезону купує чорниці лучанка Галина.



"Ціни були дешевші, зараз вона просто закінчується, брала баночку за 110 півлітрову, зараз за 150. Отака різниця. Враховуючи те, як її збирати, то я рахую, що це не дорого", — каже покупчиня.



Зі слів лісівника Анатолія Іщика, збір чорниць розпоxався з середини червня і триватиме до кінця липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині цьогоріч чорниць значно менше, ніж торік. Ягоди померзли.Про це розповів Суспільному лісничий Куклинського лісництва Ківерцівського надлісництваЗ його слів, площа Куклинського лісництва — 6 тисяч гектарів, чверть цієї території займають чорничники, які ростуть, переважно, у хвойних лісах.Одна з головних заборон під час збору ягід — використання гребінок. За це передбачені штрафи."Якщо населення збирає чорницю вручну, то пошкодити її не може, а є випадки, коли гребінками і тоді забирається не тільки чорниця, а зривається разом з гілками, з листям. Є штрафи за це. Цього року ще таких протоколів не складали", — каже лісничий.Заробіток цього сезону буде іншим — чорниці вродили слабо, розказує волинянка Марія. Жінка збирає ягоди щороку."Ми торік виходили день в день і ягоди гарні були, а цей рік немає, померзли", — каже62-річназа дві з половиною години набрала чотири літри ягід, каже, що це небагато. Жінка розповіла, що минулого року у сезон чорниці заробила 10 000 гривень."Ціна на ягоди, наприклад, в Довжиці зараз до 200 грн дійшла за кілограм, а починалася зі 120-ти, як є чорниця, то ми ще на початку серпня беремо, але я думаю, що то ми останні дні ходимо. Вони почалися, як ото закінчуються, ну немає чорниць", — говорить жінка.Чорниць на луцьких ринках небагато, каже продавецьЧоловік привіз ягоди на продаж із села Осниця. За літр чорниць просить 300 гривень. За день продає два відра по 20 літрів. Збирає чорниці разом з дружиною-вчителькою."Це сезонний підробіток до зарплати, спеціально відпустку беремо. Спека, але цього року добре, що комарів немає, це великий плюс. Бувало, що ми її вже в середині червня збирали, а це тиждень тому ми почали її збирати. Ще так масово може вона ще тиждень буде", — говорить продавець.Щосезону купує чорниці лучанка Галина."Ціни були дешевші, зараз вона просто закінчується, брала баночку за 110 півлітрову, зараз за 150. Отака різниця. Враховуючи те, як її збирати, то я рахую, що це не дорого", — каже покупчиня.Зі слів лісівника Анатолія Іщика, збір чорниць розпоxався з середини червня і триватиме до кінця липня.

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