Уночі Росія вдарила по Україні 419 ракетами й дронами: 47 з них влучили

У ніч на 6 липня Росія провела масовану комбіновану атаку зі застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, наземного і морського базування.Основним напрямком удару став Київ. Радіотехнічні війська зафіксували 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили.Росія застосувала 6 протикорабельних ракет «Циркон/Онікс» із Курської області, 23 балістичні ракети «Іскандер-м/С-400» з Курської, Брянської, Орловської областей, 33 крилаті ракети Х-101 з Вологодська, 6 крилатих ракет «Калібр» з Новоросійська, 351 дрон з Шаталова, Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і окупованого Донецька.За попередніми даними станом на 8:30, захисники збили або подавили 363 цілі – 37 ракет і 326 дронів. З них:- 31 ракета Х-101- 6 крилатих ракет- 326 БпЛА.«За попередньою інформацією, станом на 8:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях», – повідомили в Повітряних силах.У Києві не менше 11 людей загинули і понад 40 поранені внаслідок атаки. В Київській області вбито одну людину, поранені 10. Найгірша ситуація в Вишневому, де є загроза детонації вибухонебезпечних предметів.