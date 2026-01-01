У місті на Волині хочуть підняти тариф на вивезення сміття





Причина – різке подорожчання пального та зростання витрат на оплату праці, через які підприємство протягом 2026 року працює зі збитками. Про це пише



За словами підприємства, чинні тарифи, встановлені ще наприкінці 2024–2025 років, більше не покривають реальної собівартості послуг. З 1 січня 2026 року зросли витрати на оплату праці й, відповідно, розмір відрахувань на єдиний соціальний внесок – на 9,9 відсотка. А з березня по травень ціни на паливно-мастильні матеріали підскочили ще різкіше: дизельне пальне подорожчало на 68,7 відсотка, бензин А-95 – на 42 відсотки. Лише за період із січня по травень середня ціна дизелю зросла з 43,17 до 71,65 гривні за літр. Через це фактична собівартість послуг перевищила закладені в тариф показники.



У структурі витрат найбільшу питому вагу займають прямі матеріальні витрати – 38 відсотків собівартості, і саме паливо є їхньою визначальною складовою: 34,6 відсотка всіх витрат підприємства й 91 відсоток прямих матеріальних витрат. Особливо відчутна залежність від пального в операції збирання сміття, де воно формує майже 60 відсотків собівартості – через щоденні виїзди сміттєвозів, численні зупинки під час завантаження контейнерів і роботу гідравлічного обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! КП «Полігон» Володимирської міської ради повідомило про намір скоригувати тариф на послугу з управління побутовими відходами – зокрема на операції збирання, перевезення та видалення сміття, як змішаного, так і великогабаритного.Причина – різке подорожчання пального та зростання витрат на оплату праці, через які підприємство протягом 2026 року працює зі збитками. Про це пише Район.Володимир За словами підприємства, чинні тарифи, встановлені ще наприкінці 2024–2025 років, більше не покривають реальної собівартості послуг. З 1 січня 2026 року зросли витрати на оплату праці й, відповідно, розмір відрахувань на єдиний соціальний внесок – на 9,9 відсотка. А з березня по травень ціни на паливно-мастильні матеріали підскочили ще різкіше: дизельне пальне подорожчало на 68,7 відсотка, бензин А-95 – на 42 відсотки. Лише за період із січня по травень середня ціна дизелю зросла з 43,17 до 71,65 гривні за літр. Через це фактична собівартість послуг перевищила закладені в тариф показники.У структурі витрат найбільшу питому вагу займають прямі матеріальні витрати – 38 відсотків собівартості, і саме паливо є їхньою визначальною складовою: 34,6 відсотка всіх витрат підприємства й 91 відсоток прямих матеріальних витрат. Особливо відчутна залежність від пального в операції збирання сміття, де воно формує майже 60 відсотків собівартості – через щоденні виїзди сміттєвозів, численні зупинки під час завантаження контейнерів і роботу гідравлічного обладнання.

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