Росія масовано атакувала Київ ракетами. Що відомо про наслідки?





Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко і ДСНС України, пише



Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Києві відомо про 46 постраждалих, з них п’ятеро — діти, 11 людей загинули.



Найбільші руйнування в Подільському районі — там влучання ракети в житлову девʼятиповерхівку зруйнувало з п’ятого по дев’ятий поверх. Рятувальники вивели 17 людей на свіже повітря, ще 28 — спустили з верхніх поверхів за допомогою аеродрабини. З верхніх поверхів зняли трьох жінок та шістьох дітей, повідомив Кличко.



На інших локаціях району зафіксовано часткове руйнування на даху 19-поверхівки, а також впали уламки на рівні 16-го поверху 25-поверхового житлового будинку. У дворі будинків горять автомобілі.



Крім того, триває пошук потерпілих у 21- поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з другого по п’ятий поверх.



У Дарницькому районі впали уламки на рівні четвертого поверху в одному з 25-поверхових будинків, в іншому — пожежа у квартирах на площі 150 кв. м. На верхніх поверхах заблоковані люди. В одному з будинків виявили двох загиблих.



За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 23-го по 25-й поверх.



А в Голосіївському та Оболонському районах столиці внаслідок атаки горить нежитлова будівля.



Загалом у Києві щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 6 липня росіяни здійснили масований ракетний обстріл Києва. В одному з районів столиці зафіксовано руйнування багатоповерхового будинку.Про це повідомили міський голова Києваі ДСНС України, пише Громадське Голова Київської ОВАповідомив, що в Києві відомо про 46 постраждалих, з них п’ятеро — діти, 11 людей загинули.Найбільші руйнування в Подільському районі — там влучання ракети в житлову девʼятиповерхівку зруйнувало з п’ятого по дев’ятий поверх. Рятувальники вивели 17 людей на свіже повітря, ще 28 — спустили з верхніх поверхів за допомогою аеродрабини. З верхніх поверхів зняли трьох жінок та шістьох дітей, повідомив Кличко.На інших локаціях району зафіксовано часткове руйнування на даху 19-поверхівки, а також впали уламки на рівні 16-го поверху 25-поверхового житлового будинку. У дворі будинків горять автомобілі.Крім того, триває пошук потерпілих у 21- поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з другого по п’ятий поверх.У Дарницькому районі впали уламки на рівні четвертого поверху в одному з 25-поверхових будинків, в іншому — пожежа у квартирах на площі 150 кв. м. На верхніх поверхах заблоковані люди. В одному з будинків виявили двох загиблих.За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 23-го по 25-й поверх.А в Голосіївському та Оболонському районах столиці внаслідок атаки горить нежитлова будівля.Загалом у Києві щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань.

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