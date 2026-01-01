У Польщі зник 18-річний волинянин

Захара Онищука, який зник наприкінці червня у Варшаві. Востаннє хлопця бачили ввечері 29 червня біля будинку №31 на вулиці Марціна Каспжака (Marcina Kasprzaka).



Про це 3 липня у фейсбуці повідомила його хрещена мама Наталія Сахарчук, пише



За її словами, близько 02:22 30 червня Захар зателефонував своєму другові, а також надіслав повідомлення з проханням: «Передзвони мені». Після цього він зателефонував ще раз, однак друг не встиг відповісти. Відтоді зв’язок із хлопцем обірвався, а його телефон залишається недоступним.



Прикмети зниклого:



18 років;



зріст – 185 см;



спортивна тілобудова;



русяве волосся.



Рідні просять всіх, хто перебував у районі вулиці Marcina Kasprzaka, 31, проживає або працює неподалік, має записи з відеореєстратора чи камер спостереження або володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Захара, повідомити про це.



Інформацію про зниклого можна повідомити за телефоном: +48 793 368 539.



Станом на ранок 4 липня місцеперебування Захара Онищука залишається невідомим.



Хрещена хлопця повідомила, що родина Захара вже звернулася до поліції України та Польщі, а також до українського консульства в Польщі щодо його зникнення.



Наталія Сахарчук повідомила, що Захара бачили на зупинці біля McDonald’s у Любліні та в районі паркінгу для далекобійників. За словами очевидців, яких цитує хрещена зниклого, хлопець просив допомогти переїхати через кордон, повідомивши, що його побила поліція та забрала паспорт і телефон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі розшукують 18-річного волинянина, який зник наприкінці червня у Варшаві. Востаннє хлопця бачили ввечері 29 червня біля будинку №31 на вулиці Марціна Каспжака (Marcina Kasprzaka).Про це 3 липня у фейсбуці повідомила його хрещена мама, пише zaxid.net За її словами, близько 02:22 30 червня Захар зателефонував своєму другові, а також надіслав повідомлення з проханням: «Передзвони мені». Після цього він зателефонував ще раз, однак друг не встиг відповісти. Відтоді зв’язок із хлопцем обірвався, а його телефон залишається недоступним.18 років;зріст – 185 см;спортивна тілобудова;русяве волосся.Рідні просять всіх, хто перебував у районі вулиці Marcina Kasprzaka, 31, проживає або працює неподалік, має записи з відеореєстратора чи камер спостереження або володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Захара, повідомити про це.Інформацію про зниклого можна повідомити за телефоном: +48 793 368 539.Станом на ранок 4 липня місцеперебування Захара Онищука залишається невідомим.Хрещена хлопця повідомила, що родина Захара вже звернулася до поліції України та Польщі, а також до українського консульства в Польщі щодо його зникнення.Наталія Сахарчук повідомила, що Захара бачили на зупинці біля McDonald’s у Любліні та в районі паркінгу для далекобійників. За словами очевидців, яких цитує хрещена зниклого, хлопець просив допомогти переїхати через кордон, повідомивши, що його побила поліція та забрала паспорт і телефон.

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