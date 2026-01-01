Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Сьогодні, 12:50
Експосадовець Луцької міськради відбувся штрафом за хабар у 30 тис. доларів Віталій Стрільчук вимагав гроші за вплив на рішення щодо розробки Крижівського родовища піску.
Луцький міськрайонний суд визнав винним колишнього заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Віталія Стрільчука в хабарництві. Він вимагав у підприємця 30 тис. доларів за сприяння в отриманні висновку, необхідного для розробки Крижівського родовища піску. За це посадовцю призначили штраф у 1,36 млн грн.
Нагадаємо, у Луцьку правоохоронці затримали "на гарячому" заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Віталія Стрільчука.
Посадовця викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, 30 квітня.
Як йдеться у вироку від 6 серпня, 2 лютого Віталій Стрільчук через посередника повідомив директору ТОВ «Річтранс Луцьк», що за 30 тис. доларів може вплинути на рішення посадовців археологічної служби України.
Йшлося про виготовлення і видачу документів за результатами археологічних досліджень, необхідних для подальшого оформлення дозволів на розробку Крижівського родовища піску в Луцькому районі.
24 квітня під час особистої зустрічі Стрільчук знову нагадав директору підприємства про необхідність передати обумовлену суму. 30 квітня він отримав через посередника 29,9 тис. доларів. Передача грошей відбувалася під контролем правоохоронців.
У суді Віталій Стрільчук повністю визнав свою вину.
Суддя Ігор Ясельський визнав Стрільчука винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи) та призначив йому штраф у розмірі 1,36 млн грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Додамо, що Віталій Стрільчук – уродженець села Бужани Луцького району. Був начальником відділу охорони культурної спадщини в управлінні культури Волинської ОДА. У 2023 році його призначили заступником начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради, а у травні 2026 року посадовець звільнився з міськради.
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Луцький міськрайонний суд визнав винним колишнього заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Віталія Стрільчука в хабарництві. Він вимагав у підприємця 30 тис. доларів за сприяння в отриманні висновку, необхідного для розробки Крижівського родовища піску. За це посадовцю призначили штраф у 1,36 млн грн.
Нагадаємо, у Луцьку правоохоронці затримали "на гарячому" заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Віталія Стрільчука.
Посадовця викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, 30 квітня.
Як йдеться у вироку від 6 серпня, 2 лютого Віталій Стрільчук через посередника повідомив директору ТОВ «Річтранс Луцьк», що за 30 тис. доларів може вплинути на рішення посадовців археологічної служби України.
Йшлося про виготовлення і видачу документів за результатами археологічних досліджень, необхідних для подальшого оформлення дозволів на розробку Крижівського родовища піску в Луцькому районі.
24 квітня під час особистої зустрічі Стрільчук знову нагадав директору підприємства про необхідність передати обумовлену суму. 30 квітня він отримав через посередника 29,9 тис. доларів. Передача грошей відбувалася під контролем правоохоронців.
У суді Віталій Стрільчук повністю визнав свою вину.
Суддя Ігор Ясельський визнав Стрільчука винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи) та призначив йому штраф у розмірі 1,36 млн грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Додамо, що Віталій Стрільчук – уродженець села Бужани Луцького району. Був начальником відділу охорони культурної спадщини в управлінні культури Волинської ОДА. У 2023 році його призначили заступником начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради, а у травні 2026 року посадовець звільнився з міськради.
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