Вербував до співпраці з РФ військовослужбовців: експрикордонник хотів оскаржити вирок Луцького суду

Прокурори на Волині відстояли у апеляції вирок експрикордоннику за державну зраду.Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону відстояли в апеляційному суді обвинувальний вирок 36-річному експрикордоннику – уродженцю Луганської області, який проживає на тимчасово окупованій території.Прокурори довели, що чоловік добровільно встановив зв'язок із представниками спецслужб рф та виконував їхні завдання, спрямовані на підрив національної безпеки України.Маючи проросійські погляди та діючи з ідеологічних мотивів, він намагався схилити чинних військовослужбовців Державної прикордонної служби України до співпраці з російськими спецслужбами та вербував їх для подальшої агентурної діяльності. Надалі вони мали передавати ворогу відомості, що становлять державну таємницю, зокрема інформацію про особовий склад підрозділів, їхню чисельність, укомплектованість, місця дислокації та інші дані оборонного характеру.Для реалізації цього задуму упродовж квітня-травня 2024 року засуджений не раз контактував із щонайменше двома військовослужбовцями ДПСУ з Волині, з якими раніше проходив службу на Луганщині. Він пропонував їм грошову винагороду, компенсацію витрат, допомогу та гарантії безпеки для них і членів їхніх сімей в обмін на співпрацю з представниками спецслужб рф.Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України.У березні 2026 року Луцький міськрайонний суд визнав засудженого винним та призначив йому максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавив спеціального звання «старший солдат».Сторона захисту оскаржила вирок, однак апеляційний суд погодився з доводами прокурорів і залишив рішення суду першої інстанції без змін.