Спорт, творчість, мови та IT: у Луцьку відбудеться ярмарок дитячих гуртків
Сьогодні, 11:45
У Луцьку 16 серпня відбудеться Ярмарок дитячих гуртків, під час якого батьки зможуть познайомитися з різними освітніми, спортивними та творчими напрямками для дітей.
Про це ВолиньPost повідомили організатори.
Захід розпочнеться о 13:00 у ТРЦ Port City.
На ярмарку будуть представлені:
ФК «Respect» — дитяча футзальна академія;
бійцівський клуб «Bushido»;
Maryco Club — дитячий навчальний центр;
Runika — мовний центр;
Art Room — художня студія;
«Територія Розвитку» — сучасні напрямки всебічного розвитку дітей;
«PaniKvita» — студія творчо-креативного розвитку;
«Соробан» — школа усного рахунку;
Smartum — академія ментальної арифметики;
IT Academy STEP — IT-освіта;
Profi Center — школа англійської мови;
вокальна студія «Мюслі»;
колектив спортивного бального танцю «Фортуна»;
школа творчого розвитку «Коло».
Коли: 16 серпня 2026 року, 13:00.
Де: ТРЦ Port City, Луцьк.
Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.
Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для батьків поспілкуватися з викладачами, дізнатися більше про різні заняття та обрати напрямок, який зацікавить дитину.
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Про це ВолиньPost повідомили організатори.
Захід розпочнеться о 13:00 у ТРЦ Port City.
На ярмарку будуть представлені:
Коли: 16 серпня 2026 року, 13:00.
Де: ТРЦ Port City, Луцьк.
Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.
Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для батьків поспілкуватися з викладачами, дізнатися більше про різні заняття та обрати напрямок, який зацікавить дитину.
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