Спорт, творчість, мови та IT: у Луцьку відбудеться ярмарок дитячих гуртків

Спорт, творчість, мови та IT: у Луцьку відбудеться ярмарок дитячих гуртків
У Луцьку 16 серпня відбудеться Ярмарок дитячих гуртків, під час якого батьки зможуть познайомитися з різними освітніми, спортивними та творчими напрямками для дітей.

Про це ВолиньPost повідомили організатори.

Захід розпочнеться о 13:00 у ТРЦ Port City.

На ярмарку будуть представлені:

  • ФК «Respect» — дитяча футзальна академія;

  • бійцівський клуб «Bushido»;

  • Maryco Club — дитячий навчальний центр;

  • Runika — мовний центр;

  • Art Room — художня студія;

  • «Територія Розвитку» — сучасні напрямки всебічного розвитку дітей;

  • «PaniKvita» — студія творчо-креативного розвитку;

  • «Соробан» — школа усного рахунку;

  • Smartum — академія ментальної арифметики;

  • IT Academy STEP — IT-освіта;

  • Profi Center — школа англійської мови;

  • вокальна студія «Мюслі»;

  • колектив спортивного бального танцю «Фортуна»;

  • школа творчого розвитку «Коло».

    • Коли: 16 серпня 2026 року, 13:00.

    Де: ТРЦ Port City, Луцьк.

    Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.

    Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для батьків поспілкуватися з викладачами, дізнатися більше про різні заняття та обрати напрямок, який зацікавить дитину.

    Спорт, творчість, мови та IT: у Луцьку відбудеться ярмарок дитячих гуртків


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    Теги: ТРЦ PortCity
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