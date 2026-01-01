Спорт, творчість, мови та IT: у Луцьку відбудеться ярмарок дитячих гуртків

Ярмарок дитячих гуртків, під час якого батьки зможуть познайомитися з різними освітніми, спортивними та творчими напрямками для дітей.



Про це



Захід розпочнеться о 13:00 у ТРЦ Port City.



На ярмарку будуть представлені:



ФК «Respect» — дитяча футзальна академія;

бійцівський клуб «Bushido»;

Maryco Club — дитячий навчальний центр;

Runika — мовний центр;

Art Room — художня студія;

«Територія Розвитку» — сучасні напрямки всебічного розвитку дітей;

«PaniKvita» — студія творчо-креативного розвитку;

«Соробан» — школа усного рахунку;

Smartum — академія ментальної арифметики;

IT Academy STEP — IT-освіта;

Profi Center — школа англійської мови;

вокальна студія «Мюслі»;

колектив спортивного бального танцю «Фортуна»;

школа творчого розвитку «Коло».

Коли: 16 серпня 2026 року, 13:00.



Де: ТРЦ Port City, Луцьк.



Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.



Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для батьків поспілкуватися з викладачами, дізнатися більше про різні заняття та обрати напрямок, який зацікавить дитину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 16 серпня відбудеться, під час якого батьки зможуть познайомитися з різними освітніми, спортивними та творчими напрямками для дітей.Про це ВолиньPost повідомили організатори.Захід розпочнеться о 13:00 у16 серпня 2026 року, 13:00.ТРЦ Port City, Луцьк.Також для відвідувачів підготували вокальні виступи та хореографічні номери.Організатори зазначають, що ярмарок стане можливістю для батьків поспілкуватися з викладачами, дізнатися більше про різні заняття та обрати напрямок, який зацікавить дитину.

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