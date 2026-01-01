У Луцьку 8-річний хлопчик кинув у автівку каміння і розбив скло
Сьогодні, 11:12
Учора, 10 серпня, патрульні отримали повідомлення про пошкодження майна. Заявник розповів, що рухався на автомобілі Nissan, коли раптом невідомий юнак кинув у його автівку каміння, пошкодивши лобове скло.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні оперативно встановили особу дитини та його батьків. Оскільки хлопчику було 8 років та він не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність, інспектори склали на батька протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
"Батьки, слідкуйте за дозвіллям своїх дітей та пояснюйте їм можливі наслідки необдуманих вчинків. Адже відповідальність за такі дії може стосуватися не лише дитини, а й батьків", - наголошують у патрульній поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні оперативно встановили особу дитини та його батьків. Оскільки хлопчику було 8 років та він не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність, інспектори склали на батька протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
"Батьки, слідкуйте за дозвіллям своїх дітей та пояснюйте їм можливі наслідки необдуманих вчинків. Адже відповідальність за такі дії може стосуватися не лише дитини, а й батьків", - наголошують у патрульній поліції.
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