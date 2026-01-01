У Луцьку 8-річний хлопчик кинув у автівку каміння і розбив скло

Учора, 10 серпня, патрульні отримали повідомлення про пошкодження майна. Заявник розповів, що рухався на автомобілі Nissan, коли раптом невідомий юнак кинув у його автівку каміння, пошкодивши лобове скло.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні оперативно встановили особу дитини та його батьків. Оскільки хлопчику було 8 років та він не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність, інспектори склали на батька протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП."Батьки, слідкуйте за дозвіллям своїх дітей та пояснюйте їм можливі наслідки необдуманих вчинків. Адже відповідальність за такі дії може стосуватися не лише дитини, а й батьків", - наголошують у патрульній поліції.