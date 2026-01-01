Назвали п'ять найцікавіших туристичних локацій Луцька і скільки заробило місто. ВІДЕО





Як розповіла Катериною Мойсіюк, Луцька тергромада формує половину туристичного збору, який отримує Волинь. Щороку сума туристичного збору зростає, більшає й туристів.



Разом із посадовицею Суспільне відвідало навідвідуваніші локації, які викликають найбільший інтерес у туристів:



Музей сучасного українського мистецтва Корсаків;



Луцьки замок;



Музейний простір «Окольний замок»;



Музей Волинської ікони;



Художній музей.



Музей сучасного українського мистецтва Корсаків



Музей сучасного українського мистецтва Корсаків — це місце, де зустрічаються люди, ідеї, мистецтво, щоб створювати майбутнє. Так позиціонують себе засновники музею.



Тут представлені роботи понад 3 сотень митців і 8 сотень артоб'єктів. Живопис, графіка, скульптура, інсталяція, відеоарт — колекція українських творів мистецтва ХХ-ХХІ століть.



Луцький замок



Луцький замок або верхній замок Луцька — пам'ятка архітектури та історії національного значення, один із найбільших, найдавніших і найкраще збережених замків в Україні. Фортеця ХІV століття — символ міста, а його зображення є ще й на 200-гривневій купюрі.



У 2011 році він зайняв перше місце у Всеукраїнському конкурсі «Сім чудес України: замки, палаци, фортеці» у категорії «Замки».



Музейний простір «Окольний замок»



Музейний простір «Окольний замок» є сучасною історичною частиною оборонних фортифікацій Луцька ХІV — ХVII століть. Верхній Луцький замок зазнав перебудови з деревʼяних укріплень на муровані упродовж другої половини ХIV — XV століть. Перше коло оборони Верхнього замку, Окольний замок, почали перебудовувати, поступово замінюючи деревʼяні вежі на муровані, від початку ХVІ століття. Після Хмельниччини потужною частиною Окольника стали підземні й наземні яруси Колеґіуму отців єзуїтів.



Створення Музейного простору «Окольний замок» стало можливим завдяки реалізації проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька». Проєкт реалізований в рамках співпраці Європейського союзу і Луцької міської ради, каже Катерина Мойсіюк.



Музей Волинської ікони



Музей волинської ікони в Луцьку відкрили у серпні 1993 року. Це єдиний в Україні музей, який представляє самобутню регіональну школу волинського іконопису. Збірка музею нараховує більше 1,5 тисяч пам'яток сакрального мистецтва, а саме понад 600 ікон XVI-XIX ст., предмети металопластики (шати ікон, церковне начиння, іконки), декоративну різьбу (царські врата, кіоти ікон) та скульптуру.



У музеї зберігається Холмська Чудотворна ікона Божої Матері, унікальна пам'ятка візантійського мистецтва ХІ-ХІІ ст., одна з найшанованіших християнських святинь та роботи Йова Кондзелевича.



Художній музей



Художній музей у Луцьку розташований в історичній частині міста, на території Луцького замку. Відкриття музею відбулося 6 листопада 1973 року.



Його колекція сформована на основі націоналізованої збірки з магнатської галереї князів Радзивілів замку в Олиці (1940 р.), а також творів образотворчого мистецтва, що зберігалися у музеях Луцька до 1939 року, а також пізніших надходжень. У розділі зарубіжного мистецтва XVII — поч. XX століття представлено живопис восьми країн Європи: Іспанії, Італії, Фландрії, Франції, Австрії, Німеччини, Англіїі і Польщі.



Інші цікаві локації у Луцьку



Серед інших туристично-привабливих пам'яток Луцька Катерина Мойсіюк називає: найдовший будинок у світі, пішохідну вулицю Лесі Українки, будинок з химерами скульптора Миколи Голованя, що поблизу річки Стир, будинок Косачів, де жила Леся Українка, парк практично у центрі міста, церкви і костел, аптеку-музей.



Ті, хто цікавиться традиціями і звичаями регіону можуть відвідати й музей історії сільського господарства Волині Скансен, який розташований просто неба за декілька кілометрів від Луцька — у селищі Рокині. Ну, і, звісно, символ міста — 19 луцьких кликунів. На інтерактивній мапі можна ознайомитись із локаціями кликунів і дізнатися більше про кожного із них. А всю інформацію про місо можна отримати у центрі туристичної інформації міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 2 мільйони гривень туристичного збору торік зібрали у Луцьку, за півріччя цього року — мільйон 100 тисяч.Як розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції міста, Луцька тергромада формує половину туристичного збору, який отримує Волинь. Щороку сума туристичного збору зростає, більшає й туристів.Разом із посадовицею Суспільне відвідало навідвідуваніші локації, які викликають найбільший інтерес у туристів:Музей сучасного українського мистецтва Корсаків;Луцьки замок;Музейний простір «Окольний замок»;Музей Волинської ікони;Художній музей.Музей сучасного українського мистецтва Корсаків — це місце, де зустрічаються люди, ідеї, мистецтво, щоб створювати майбутнє. Так позиціонують себе засновники музею.Тут представлені роботи понад 3 сотень митців і 8 сотень артоб'єктів. Живопис, графіка, скульптура, інсталяція, відеоарт — колекція українських творів мистецтва ХХ-ХХІ століть.Луцький замок або верхній замок Луцька — пам'ятка архітектури та історії національного значення, один із найбільших, найдавніших і найкраще збережених замків в Україні. Фортеця ХІV століття — символ міста, а його зображення є ще й на 200-гривневій купюрі.У 2011 році він зайняв перше місце у Всеукраїнському конкурсі «Сім чудес України: замки, палаци, фортеці» у категорії «Замки».Музейний простір «Окольний замок» є сучасною історичною частиною оборонних фортифікацій Луцька ХІV — ХVII століть. Верхній Луцький замок зазнав перебудови з деревʼяних укріплень на муровані упродовж другої половини ХIV — XV століть. Перше коло оборони Верхнього замку, Окольний замок, почали перебудовувати, поступово замінюючи деревʼяні вежі на муровані, від початку ХVІ століття. Після Хмельниччини потужною частиною Окольника стали підземні й наземні яруси Колеґіуму отців єзуїтів.Створення Музейного простору «Окольний замок» стало можливим завдяки реалізації проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька». Проєкт реалізований в рамках співпраці Європейського союзу і Луцької міської ради, каже Катерина Мойсіюк.Музей волинської ікони в Луцьку відкрили у серпні 1993 року. Це єдиний в Україні музей, який представляє самобутню регіональну школу волинського іконопису. Збірка музею нараховує більше 1,5 тисяч пам'яток сакрального мистецтва, а саме понад 600 ікон XVI-XIX ст., предмети металопластики (шати ікон, церковне начиння, іконки), декоративну різьбу (царські врата, кіоти ікон) та скульптуру.У музеї зберігається Холмська Чудотворна ікона Божої Матері, унікальна пам'ятка візантійського мистецтва ХІ-ХІІ ст., одна з найшанованіших християнських святинь та роботи Йова Кондзелевича.Художній музей у Луцьку розташований в історичній частині міста, на території Луцького замку. Відкриття музею відбулося 6 листопада 1973 року.Його колекція сформована на основі націоналізованої збірки з магнатської галереї князів Радзивілів замку в Олиці (1940 р.), а також творів образотворчого мистецтва, що зберігалися у музеях Луцька до 1939 року, а також пізніших надходжень. У розділі зарубіжного мистецтва XVII — поч. XX століття представлено живопис восьми країн Європи: Іспанії, Італії, Фландрії, Франції, Австрії, Німеччини, Англіїі і Польщі.Серед інших туристично-привабливих пам'яток Луцька Катерина Мойсіюк називає: найдовший будинок у світі, пішохідну вулицю Лесі Українки, будинок з химерами скульптора Миколи Голованя, що поблизу річки Стир, будинок Косачів, де жила Леся Українка, парк практично у центрі міста, церкви і костел, аптеку-музей.Ті, хто цікавиться традиціями і звичаями регіону можуть відвідати й музей історії сільського господарства Волині Скансен, який розташований просто неба за декілька кілометрів від Луцька — у селищі Рокині. Ну, і, звісно, символ міста — 19 луцьких кликунів. На інтерактивній мапі можна ознайомитись із локаціями кликунів і дізнатися більше про кожного із них. А всю інформацію про місо можна отримати у центрі туристичної інформації міста.

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