У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів





Про це пише



За рішення проголосували 22 депутати.



У проєкті рішення йдеться, що меморандуми розірвали через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки руху їхніми користувачами.



Депутати зазначили, що впродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати всі електросамокати з вулиць. Також з об’єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування самокатів.



Якщо компанії не приберуть транспорт вчасно, самокати заберуть на майданчик тимчасового зберігання.



Раніше на території Чернівецької громади працювали три оператори прокату електросамокатів — це Bolt, Vevi та Jet.ua.



Зазначимо, що 11 червня Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №3023. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у ньому йдеться про права та обов’язки користувачів, зокрема тих, хто пересувається на електросамокатах та моноколесах.



«Після ухвалення закону планується внесення змін до Правил дорожнього руху, де будуть деталізовані питання інших аспектів користування легким персональним електротранспортом», — зазначив Білошицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чернівецька міськрада під час сесії 10 серпня ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vevi та Jet.ua.Про це пише Zaxid.net За рішення проголосували 22 депутати.У проєкті рішення йдеться, що меморандуми розірвали через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки руху їхніми користувачами.Депутати зазначили, що впродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати всі електросамокати з вулиць. Також з об’єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування самокатів.Якщо компанії не приберуть транспорт вчасно, самокати заберуть на майданчик тимчасового зберігання.Раніше на території Чернівецької громади працювали три оператори прокату електросамокатів — це Bolt, Vevi та Jet.ua.Зазначимо, що 11 червня Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №3023. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, у ньому йдеться про права та обов’язки користувачів, зокрема тих, хто пересувається на електросамокатах та моноколесах.«Після ухвалення закону планується внесення змін до Правил дорожнього руху, де будуть деталізовані питання інших аспектів користування легким персональним електротранспортом», — зазначив Білошицький.

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