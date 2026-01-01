Рентген виявив таємницю: на Волині під іконою знайшли давній образ Богородиці

Рентген виявив таємницю: на Волині під іконою знайшли давній образ Богородиці
Під час дослідження ікони Пресвятої Богородиці з Іоано-Зачатіївського храму села Тишковичі на Волині науковці виявили під верхнім шаром фарби старіше зображення — прихований лик Богородиці, що датується кінцем XVIII століття.

Про це 10 серпня повідомив історик, провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець на своїй сторінці у Facebook, пише Суспільне.

З його слів, стан пам'ятки викликав занепокоєння, оскільки на святині були численні сліди тріщин, прогресуюче відлущення живописного шару й ушкодження дерев'яної основи, що вимагали негайного реставраційного втручання для подальшого порятунку.

Ікону Пресвятої Богородиці направили на рентгенологічне дослідження, котре показало приховане старіше зображення Богородиці під теперішнім образом. Юрій Велінець зазначив: свого часу інший художник промалював нові контури поверх первинного шару.
Рентген виявив таємницю: на Волині під іконою знайшли давній образ Богородиці

«Спільно із харківськими художниками-реставраторами Артемом Потрібним та Мирославою Погрібною обговорили подальші реставраційні кроки та уточнити хронологію святині: її створення датують кінцем ХVІІІ — початком ХІХ століття», — додав історик.
Рентген виявив таємницю: на Волині під іконою знайшли давній образ Богородиці
Рентген виявив таємницю: на Волині під іконою знайшли давній образ Богородиці

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Теги: Волинь, ікона
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