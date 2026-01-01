Київ знову зазнав атаки: ракети поцілили по території дитячої лікарні

У ніч на 11 серпня росія обстріляла Київ балістичними ракетами. У декількох районах столиці сталися пожежі.Про це повідомляє ДСНС України.У Шевченківському районі ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень — на місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу.Працівники газової служби ліквідували витік газу, який стався після удару. Минулося без постраждалих — діти та лікарі перебували в укритті.За іншою адресою у складському приміщенні сталася пожежа та руйнування. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 кв. м.Унаслідок влучання одна людина постраждала, її шпиталізували.