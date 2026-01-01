Київ знову зазнав атаки: ракети поцілили по території дитячої лікарні
Сьогодні, 09:13
У ніч на 11 серпня росія обстріляла Київ балістичними ракетами. У декількох районах столиці сталися пожежі.
Про це повідомляє ДСНС України.
У Шевченківському районі ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень — на місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу.
Працівники газової служби ліквідували витік газу, який стався після удару. Минулося без постраждалих — діти та лікарі перебували в укритті.
За іншою адресою у складському приміщенні сталася пожежа та руйнування. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 кв. м.
Унаслідок влучання одна людина постраждала, її шпиталізували.
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Про це повідомляє ДСНС України.
У Шевченківському районі ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень — на місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу.
Працівники газової служби ліквідували витік газу, який стався після удару. Минулося без постраждалих — діти та лікарі перебували в укритті.
За іншою адресою у складському приміщенні сталася пожежа та руйнування. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 кв. м.
Унаслідок влучання одна людина постраждала, її шпиталізували.
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