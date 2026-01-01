Лучанин сховав вейп у труси й пішов із магазину: суд призначив 7,5 року тюрми
Сьогодні, 08:24
У Луцьку чоловік відкрито викрав із магазину багаторазовий електронний пристрій вартістю майже 595 гривень, сховавши його у спідню білизну. Суд призначив чоловікові сім років позбавлення волі, а з урахуванням попереднього вироку сім років і шість місяців ув'язнення.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 серпня, пише ВСН.
Як встановив суд, інцидент стався 26 серпня 2024 року в магазині «Вейпшоп» на проспекті Відродження у Луцьку. Чоловік взяв із вітрини багаторазовий електронний пристрій OXVA Xlim GO Pink вартістю 594,67 гривні, сховав його у спідню білизну та попрямував до виходу. Продавець помітив дії покупця і вимагав повернути товар, однак той проігнорував вимогу та залишив магазин.
У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та повідомив, що відшкодував завдані збитки. Суд врахував це як пом'якшувальну обставину.
Водночас чоловік уже мав судимість, а новий злочин вчинив під час іспитового строку за попереднім вироком. Саме тому суд призначив йому сім років позбавлення волі, а за сукупністю вироків остаточне покарання склало 7 років 6 місяців ув'язнення.
Крім того, із засудженого стягнули 1514,56 гривні процесуальних витрат на проведення товарознавчої експертизи, а викрадений електронний пристрій повернули законному власнику.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 серпня, пише ВСН.
Як встановив суд, інцидент стався 26 серпня 2024 року в магазині «Вейпшоп» на проспекті Відродження у Луцьку. Чоловік взяв із вітрини багаторазовий електронний пристрій OXVA Xlim GO Pink вартістю 594,67 гривні, сховав його у спідню білизну та попрямував до виходу. Продавець помітив дії покупця і вимагав повернути товар, однак той проігнорував вимогу та залишив магазин.
У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та повідомив, що відшкодував завдані збитки. Суд врахував це як пом'якшувальну обставину.
Водночас чоловік уже мав судимість, а новий злочин вчинив під час іспитового строку за попереднім вироком. Саме тому суд призначив йому сім років позбавлення волі, а за сукупністю вироків остаточне покарання склало 7 років 6 місяців ув'язнення.
Крім того, із засудженого стягнули 1514,56 гривні процесуальних витрат на проведення товарознавчої експертизи, а викрадений електронний пристрій повернули законному власнику.
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