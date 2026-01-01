Лучанин сховав вейп у труси й пішов із магазину: суд призначив 7,5 року тюрми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 серпня, пише



Як встановив суд, інцидент стався 26 серпня 2024 року в магазині «Вейпшоп» на проспекті Відродження у Луцьку. Чоловік взяв із вітрини багаторазовий електронний пристрій OXVA Xlim GO Pink вартістю 594,67 гривні, сховав його у спідню білизну та попрямував до виходу. Продавець помітив дії покупця і вимагав повернути товар, однак той проігнорував вимогу та залишив магазин.



У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та повідомив, що відшкодував завдані збитки. Суд врахував це як пом'якшувальну обставину.



Водночас чоловік уже мав судимість, а новий злочин вчинив під час іспитового строку за попереднім вироком. Саме тому суд призначив йому сім років позбавлення волі, а за сукупністю вироків остаточне покарання склало 7 років 6 місяців ув'язнення.



Крім того, із засудженого стягнули 1514,56 гривні процесуальних витрат на проведення товарознавчої експертизи, а викрадений електронний пристрій повернули законному власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку чоловік відкрито викрав із магазину багаторазовий електронний пристрій вартістю майже 595 гривень, сховавши його у спідню білизну. Суд призначив чоловікові сім років позбавлення волі, а з урахуванням попереднього вироку сім років і шість місяців ув'язнення.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 серпня, пише ВСН Як встановив суд, інцидент стався 26 серпня 2024 року в магазині «Вейпшоп» на проспекті Відродження у Луцьку. Чоловік взяв із вітрини багаторазовий електронний пристрій OXVA Xlim GO Pink вартістю 594,67 гривні, сховав його у спідню білизну та попрямував до виходу. Продавець помітив дії покупця і вимагав повернути товар, однак той проігнорував вимогу та залишив магазин.У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та повідомив, що відшкодував завдані збитки. Суд врахував це як пом'якшувальну обставину.Водночас чоловік уже мав судимість, а новий злочин вчинив під час іспитового строку за попереднім вироком. Саме тому суд призначив йому сім років позбавлення волі, а за сукупністю вироків остаточне покарання склало 7 років 6 місяців ув'язнення.Крім того, із засудженого стягнули 1514,56 гривні процесуальних витрат на проведення товарознавчої експертизи, а викрадений електронний пристрій повернули законному власнику.

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